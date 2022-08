OVO JE PROBLEM BROJ 1 ZA ENERGETSKI SISTEM SRBIJE: Eksperti o najavljenim restrikcijama struje POSTOJI RESURS KOGA IMAMO DOVOLJNO!

Evropa je u ogromnoj energetskoj krizi, a poskupljenja energenata zbog rata u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji, naterala su većinu zemalja EU da donesu vanredne mere za uštedu energije.

Tako će se, na primer, u Nemačkoj od septembra javne zgrade grejati na maksimalno 19 stepeni, a ulazi, foajei, hodnici i stepeništa uopšte neće. Takođe, spomenici kulture i zgrade neće biti osvetljeni, a gasiće se i svetleće reklame. Isključenje struje najavljuju čak i Velika Britanija i Finska, ali bilo je reči da isto čeka i Srbiju.

Gosti Usijanja bili su Miodrag Kapor, ekspert za energetiku i Aleksandar Kovačević, ekspert Konventove RG za poglavlje energenata.

foto: Kurir televizija

- Počeo bih od ogrevnog drveta. Ima ga, resurs je prisutan. Svi ljudi tvrde da je drvo raspoloživo. Cene su neobično visoke, dva puta više nego pre 2 godine. Elektroenergetski sistem nije napravljen sa svrhom da svi potrošači troše istu snagu. Hladni dani menjaju tu statistiku. To su momenti koji izazivaju ozboljno neprezanje. postoji jedan mali broj dana kada gubici na mreži, zbog preopterećenja na mreži, dosežu ozbiljne razmere - rekao je Aleksandar Kovačević, ekspert Konventove RG za poglavlje energenata i dodao:

- Tada imamo situacije u kojima od proizvedene električne energije svega 50, ili 60% stigne do potrošača - istakao je gospodin Kovačević.

foto: Kurir televizija

Miodrag Kapor, ekspert za energetiku, smatra da je broj jedan problem koji imamo ugalj "zakočen u Bugarskoj".

- Srbija najviše električne energije proizvodi iz uglja. Preko 60%, ja mislim. To je urgentno pitanje. Pitanje je da li je uopšte moguće dovesti ugalj koji je zakočen u Bugarskoj. To će se u nekom momentu desiti. Nadajmo se. To je broj 1 problem. Problema ima i u drugim sektorima. Spomenuo bih i prirodni gas. Urađena je nepotrebna gasifikacija države, ogromna sredstva su uložena, sve sa jednim ciljem. Dovedeni smo u situaciju, kada immao višestruke udare na cene energenata, imamo i probleme sa ponudom, potražnja je takođe, porasla - rekao je Miodrag Kapor, ekspert za energetiku i dodao:

foto: Kurir televizija

- Svaka elektromreža mora da planira proces restrikcija, u slučaju nekih vanrednih situacija. Racionalno je u sadašnjoj situaciji kakvu imamo uvoziti ko koliko može sa pretpostavkom da su sada cene niže nego što će biti tokom zime sa idejom da se jedna količina ostavi za zimu i da ceo sistem bude najspremniji onda kada je najpotrebnije.

