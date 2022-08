PRETI NAM NESTAŠICA MLEKA, USKORO MOŽE DA POSTANE DELUKS PROIZVOD! Evo šta je uzrok tome, ali svako može da koristi ovaj trik

Mleko bi uskoro moglo da postane "deluks" proizvod. Neće biti više ni namirnica koja je lako dostupna svima, a naročito najmlađima, pišu Novosti.

Kao što to više nije ni junetina.

Proizvođači upozoravaju da bi već od jeseni i zime, moglo da dođe do nestašice mleka, jer je broj grla muznih krava desetkovan i mnoge male farme su zatvorile svoje štale. Kažu i da su pojedine velike mlekare prepolovile količine koje otkupljuju, jer mleka ima sve manje.

- Nadležnima smo slali molbe, zahteve, na civilizovan način im objašnjavali šta treba da se uradi, bez ikakvih blokada i protesta, ali odgovora nema - ispričao nam je jedan od većih proizvođača mleka u Srbiji.

- Mi nećemo da protestujemo, bilo bi žalosno da život i posao usmerimo na blokade, kad samo hoćemo da radimo. Problem u mlekarstvu nije sistemski rešen.

Uz to, proizvođači su ogorčeni što se spominje samo rast troškova mlekara, kao da njihovi imputi nisu poskupeli.

- Mleka uskoro neće biti - rekao nam je proizvođač iz Vojvodine.

- Vodim se u rangu kao srednja farma, proizvodnju sam prepolovio, a na zimu ne znam šta ću davati životinjama da jedu. Ne znam kako će ostali. Sve nas košta, struja, lekovi, vakcine... Uz to, farmeri su vrlo neorganizovani. Čak i to što će dati 15 dinara po litru mleka, kvartalno, time pomažu mlekaru, a ne nas.

Proizvođači mleka pokušavaju i preko države da nateraju mlekare da podignu cenu ove namirnice. U proseku je ona oko 40 dinara za litar. Podsećaju da mnoge mlekare koriste mleko u prahu.

- Pojedine farme u Srbiji nisu mogle više da izdrže i rasprodale su krave - ispričala nam je Olivera Latinović, proizvođač mleka iz okoline Kikinde.

- Kada proizvode u velikim su dugovima, pa im je bolje da se time i ne bave. U dodatnom problemu su oni koji nemaju svoju zemlju. Velike mlekare smanjuju proizvodnju. A, mi još nismo dobili subvencije za april, maj i jun. Nisu svi dobili novac ni po grlu goveda. Mi dobijamo 52 dinara plus PDV za litar mleka. Sa naše farme dnevno izađe 1.500 do 2.000 litara. To je ekstra klasa. Ali, ima farmera koji dobijaju i 30 dinara za litar. Imam 100 muznih grla, a ukupno 200 goveda.

Prave sir i od palminog ulja

U gradu, kada kupe mleko u radnji, ispostavi se da to nije videlo mleko. Samo dovode u zabludu kupce, objašnjava Olivera Latinović, proizvođač.

- Prave mleko i sireve od palminog ulja - tvrdi Latinovićeva.

- U redu je što naši proizvođači ne smeju da koriste genetički modifikovanu hranu, ali nije onda normalno da uvozimo meso koje je time hranjeno u inostranstvu.

Mleko se takođe može zamrzavati

Jedna poznata britanska mlekara najavila je da će uvesti oznaku "moguće zamrzavanje" za mleko i druge mlečne proizvode u pokušaju da smanji 70.000 tona otpada koliko se ostvaruje godišnje, piše Politika.

Organizacija za smanjenje otpada "Vrap" saopštila je da se više od 150 miliona funti vredno mleko baci svake godine, a da je u 90 procenata slučajeva reč o mleku koje je neiskorišćeno u domaćinstvima, prenosi magazin "Instor". Navodi se kako je mleko jedna od najčešće korišćenih namirnica u Velikoj Britaniji, pa pozdravljaju odluku kompanija da svojim aktivnostima, kroz informisanje potrošača, smanje količinu otpada.

Prema nedavnom istraživanju na ovom tržištu, 66 procenata Britanaca ne zamrzava mleko kod kuće, dok više od trećine njih nisu ni znali da se ono može zamrzavati. Posle ankete - 34 procenata potrošača izjasnilo se da će početi to da radi u budućnosti.

List navodi da je zamrzavanje hrane jedan od najjednostavnijih načina da maksimalno iskoristite nedeljne zalihe hrane i sprečite bacanje namirnica, ali da ne znaju svi da je potpuno sigurno zamrznuti mleko. Zbog toga bi isticanje oznake na pakovanju bilo ne samo ušteda kupcima, već i pomoć u smanjenju otpada. Nove oznake na mleku i mlečnim proizvodima biće istaknute već od narednog meseca.

