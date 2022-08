EVO I TAČNE RAČUNICE! Ovo je cena krečenja za stan od 60 kvadrata! Moleri poskupeli ruke, a nagore otišao i materijal

BEOGRAD - Kraj avgusta i početak septembra uobičajeni su periodi za krečenje, ali ono je u odnosu na ovaj period prošle godine sada u Srbiji skuplje za čitavih 30 odsto.

Sem materijala, skuplji je i rad molera, a u našoj zemlji dodatni problem je i period čekanja da vam profesionalci okreče stan ili kuću, zbog deficita i ovih zanatlija.

Krečenje stana u belo prosečne površine od 60 kvadratnih metara koštaće minimalnih 7.000 dinara koliko je potrebno za materijal, pod uslovom da ste “sam svoj majstor”.

Međutim, ako želite da angažujete profesionalnog molera za ovaj posao, najosnovnija vrsta krečenja košta minimum 50.000 dinara. Ako, pak, želite da zidovi vašeg stambenog objekta imaju neku drugu, a ne samo belu boju, troškovi rastu i treba vam znatno više novca.

- Fasadni materijali, od lepkova do stiropora, u proseku su skuplji za 50 odsto. Osnovni molerski materijali, farbe, poludisperzije i disperzije, koje koristi najveći broj građana prilikom krečenja, skuplji su od 20 do 40 odsto zavisno od proizvođača, tako da je prosek 30 procenata. Najveće poskupljenje beleže materijali za razne dekoracije zidova, od 100 do 120 odsto, s obzirom na to da je reč o uvoznim proizvodima – objašnjava za Blic Dragan Arsić iz jedne valjevske radnje.

foto: Profimedia

Shodno poskupljenju materijala, skuplje su i „ruke“ majstora za oko petinu u odnosu na isti period prošle godine, ali se cene rada itekako razlikuju od područja do područja Srbije. Dok su u unutrašnjosti Srbije moleri lane svoj rad naplaćivali od 80 do 100 dinara po kvadratu za osnovno krečenje, sada je minimalna cena te usluge od 120 do 150 dinara po kvadratu površine.

U Beogradu, međutim, kako objašnjavaju sami moleri, „nikome ne pada na pamet da radi ispod 2 evra po kvadratu“ i to je samo cena za krečenje u belo. Ali, na primer, struganje, gletovanje i krečenje u prestonici košta 6,5, dok je gletovanje i krečenje 5,5 evra po kvadratu što su, kako napominju majstori, „minimalne cene za beogradske uslove“. Ni Novi Sad ne zaostaje puno za glavnim gradom Srbije kada je reč o cenama ove usluge, pa krečenje poludisperzijom u belo košta 1,5 a akrilnim bojama 2 evra, dok je cena krečenja u boji, poludisperzijom ili akrilom, od 1,8 do 2,5 evra.

- U odnosu na skok cena materijala, naše usluge su u odnosu na isti period prošle godine skuplje tek 15 do 20 procenata i praktično ne prate rast cene materijala, nego inflaciju, odnosno, raste cena goriva i hrane – saglasni su moleri.

Kada ste uspeli da obezbedite finansije za ovu vrstu sređivanja sopstvenog doma, susrećete se sa novim problemom, a to je čekanje da vam moleri pozvone na vrata. Naime, kao i kod svih zanata u Srbiji, i za fasadersko-molerske radove nedostaje obučena radna snaga, a deficit je posebno izražen tokom letnje sezone.

- Veliki broj ljudi otišao je da radi u inostranstvo, sa vrlo upitnim stavom da li da se uopšte vraćaju u skorije vreme, s obzirom da je dnevnica molera na zapadu Evrope 10-13 evra za sat, dok se ovde radni sat plaća od 3 do 5 evra. Uz to, veliki broj ljudi u ovoj branši sada je angažovan i na velikom broju gradilišta stambenih zgrada širom Srbije ili u turističkim centrima. Tako da, s obzirom na prilično veliku tražnju i da mnogi od nas ugovorene poslove imaju i za sledeće proleće, vreme čekanja od trenutka kada zakažete majstora pa do toga da oni dođu i okreče vam stan, može da traje od dva do četiri meseca – objašnjava Dragana Arsić.

Za krečenje stana, kasno leto kao i proleće idealni su periodi, jer je vlažnost vazduha niža i sušenje zidova traje kraće.

Kurir.rs/Blic