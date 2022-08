MOGUĆE I SMANJENJE RAČUNA ZA 1.000 DINARA: Ove 3 opcije država trenutno razmatra kao nagrade za ŠTEDNJU STRUJE

Elektroprivreda Srbije izradila je radnu verziju mera podsticaja potrošačima koji smanje potrošnju.

Mere se analiziraju u Ministarstvu energetike i kabinetima predsednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, a do kraja nedelje bi trebalo da bude finalna verzija koju će usvojiti Vlada Srbije.

Domaćinstva će uskoro znati na koji način će biti nagrađena ako potroše manje kilovata u odnosu na isti mesec prošle godine, a u igri je nekoliko modela. Koji će biti usvojen - trebalo bi da se kristališe do četvrtka. Da je dokument u završnoj fazi odnosno da će građani znati šta ih od 1. septembra pored poskupljenja struje od 6,5 posto još čeka indirektno je juče najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Naporno radimo na merama koje ćemo predložiti, za finansijske efekte, za uštedu električne energije, za domaćinstva, a onda ćemo to videti i za kompanije. U ponedeljak je uvezeno nešto više od četiri giga-vata električne energije, što košta 2,4 miliona evra. To znači 530 evra po megavat-satu, a prodajemo na našem tržištu po 41 evro. To je 14 puta manje. To ne može da izdrži niko, a još je leto - objasnio je Vučić.

Korekcija tarfinog sistema

Da bi se ipak izdržalo mora da se nađe model koji bi podstakao domaćinstva da štede.

Konsultanti su savetovali EPS-u i Ministarstvu energetike korekciju tarifnog sistema iliti smanjenje granice izmedu plave i crvene tarife. Taj model bi bio najefikasniji i dao bi najbolje rezultate, ali zbog procedure neće moći da se primeni od oktobra kada bi prema najavi Vučića trebalo da se krene sa podsticajnim merama za one koji štede.

Tu korekciju bi trebalo da odobri Agencija za energetiku za šta je potrebno vreme koga nema. Upravo zbog toga najverovatnije će se ove zime primeniti sistem koji je najavljen odnosno ona domaćinstva koja budu trošila manje količine kilovata u odnosu na zimski period prošle godine platiće značajno manju cenu električne energije.

Koliko će to umanjenje biti još nije definisano jer su u igri nekoliko opcija.

Ključna je opcija koja se vezuje za određivanje najnižeg procenta uštede koji će omogućiti podsticaj odnosno umanjenje cene kilovata. Taj kilovat bi od 1. septembra, zbog poskupljenja od 6,5 posto, prema računici Agencije za energetiku, prosečno trebalo da iznosi 8,144 dinara i to bez poreza.

Limit za podsticaj

Izvor iz Nemanjine 11 navodi da bi ta dilema trebalo da se otkloni do kraja nedelje.

- Prema nalogu predsednika Vučića za svaki od predloga, a ima ih više, mora se izraditi finansijski efekat, kako za EPS, tako i domaćinstva. Ovo tim pre što insistira da se i najmanja ušteda građana nagradi. Iz EPS-a, ali i Ministarstva energetike smatraju da ipak treba da se odredi limit odnosno da bi podsticajna mera imala pravi efekat ako domaćinstva uštede bar 10 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine. To je dilema koja još nije razrešena jer su u igri za nagradu i oni koji su uštedeli i manje od toga. Ona će se razrešiti u sredu ili četvrtak i to sa timom iz kabineta predsednika i premijerke. Razrešenje čeka i to da li će procenat umanjenja biti vezan samo za procenat uštede kilovata, odnosno isti ili će se primenjivati i sistem bonusa za one čija je mesečna ušteda značajno veća nego u istom mesecu prošle godine - objašnjava izvor upućen u dešavanja u Nemanjinoj.

Umanjenje računa i do 1.000 dinara

Dodaje da će analize biti predstavljene i predsedniku Vučiću i premijerki Brnabić i da će se nakon toga znati koji model će se primenjivati.

- U zavisnosti od toga umanjenje kod prosečnog računa od 4.000 dinara mogu da se kreću od 400 pa do 1.000 dinara. To je za domaćinstva dobra verzija, ali za EPS pa i državu bi bila bolja ona ako bi se korigovao tarifni sistem odnosno smanjila granice između plave i crvene tarife. Neke analize pokazuju bi efekti štednje bili vidljiviji ako bi se granica za crvenu zonu pomerila sa sadašnjih 1.600 na 1.200 kilovat sati. Time bi se demotivisali veliki potrošači da za male pare troše skupe kilovate. Ipak, to je za sada samo na nivou ideje, iako je ovu meru EPS u maju predstavio Ministarstvu energetike kao mogućnost - kaže izvor iz Nemanjine 11.

Problematično 30 odsto potrošača

Stručnjaci pak ne žele da komentarišu efekte najavljenih podsticajnih mera za domaćinstva jer ne znaju kako će biti definisane.

Ako se zna da 70 odsto domaćinstava troši izmedu 300 i 500 kilovata na mesečnom nivou, što je racionalna potrošnja, onda je pitanje da li oni mogu dodatno da je smanje i da udu u kategoriju onih koji će dobiti podsticaj.

- Problem su onih 30 posto koji troše više i tu bi trebalo tražiti mehanizme da se oni uvedu u sistem štednje struje. To bi se omogućilo izmenom tarifnog sistema koji podrazumeva pomeranje granice izmedu plave i crvene zone, ali i povećanja odnosa cena kilovata izmedu zelene i plave odnosno crvene. Pritom, moralo bi da se vodi računa da se ne ugroze domaćinstva koja su prinudena da za grejanje koriste električnu energiju jer nemaju drugih tehničkih mogućnosti - kaže ekspert za energetiku Željko Marković.

Dodaje da bi bilo idealno da se potrošnja u Srbiji smanji za 10 do 15 odsto.

- Problem nastaje jer je struja najjeftiniji energent pa je pitanje da li su ljudi spremni da se odreknu svog komfora zarad nekog popusta. Pri tom, moje mišljenje da bi taj popust trebalo da važi za one koji su uštedeli bar 10 posto kilovata u odnosu na isti mesec prethodne godine - navodi Marković.

(Kurir.rs/Blic)