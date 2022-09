MORA DA JE I NOTAR GLEDAO U ČUDU! NJIVA U PAVLOVCIMA MILION EVRA: Skuplje i od vila na Dedinju! Hektar kod Rume izašao na 200.000€

BEOGRAD - Cene poljoprivrednog zemljišta i dalje rastu, a najskuplje su oranice u okolini Beograda, Sremu i južnoj Bačkoj. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za drugi kvartal ove godine, najvišu cenu dostigla je njiva u Kaću – metar kvadratni otišao je za 40 EUR, a veličina te parcele iznosila je 52 ara.

Najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji prodato je ove godine za milion evra. Novi vlasnik pazario je po toj ceni zemljište u Pavlovcima u Rumi veličine 5,66 ha. Za hektar je dao vrtoglavih 176.000 evra, navodi se u izveštaju RGZ-a, prenosi sajt Agrosmart.

Verovatno su i notari više puta proveravali cifru jer je astronomska.

Podaci RGZ pokazuju da je u drugom kvartalu 2022. godine vrednost prometovanog poljoprivrednog zemljišta u Srbiji iznosila 53,2 miliona evra. Oranice su u ukupnoj sumi u prometu nepokretnosti u našoj zemlji učestvovale sa 3 odsto.

U tabeli statističkih parametara cena poljoprivrednog zemljišta koju je objavio RGZ navodi se da je u Beogradskom regionu najskuplji hektar prodat za 59.800 evra, prosečan za 12.300, a najjeftiniji za 2.000 evra. U Sremskom okrugu njive su išle do 43.550 evra po hektaru, u Južnobačkom do 33.450 evra, a u Južnobanatskom do 23.000 evra.

Prosečna cena u Sremu je, prema ststistici, 12.400 evra po hektaru, a najniža 2.600 evra. U južnoj Bačkoj prosek je 12.980 evra, a najjeftiniji hektar je 1.950 evra, dok je u južnom Banatu prosek 9.050 evra po hektaru, a ima i njiva koje su otišle po 940 evra po hektaru.

U južnoj i istočnoj Srbiji za hektar je dato najviše 27.350 evra, srednja vrednost bila je 5.050 evra po hektaru, a najniža 415 evra. Kada se pogledaju cene iz drugog kvartala prošle godine i uporede sa cenama iz istog perioda ove godine vidi se da su najviše poskupele oranice u okolini Beograda, te u istočnoj i južnoj Srbiji.

Podaci RGZ-a pokazuju da je najskuplje zemljište u blizini koridora i važnih saobraćajnica te da je najveći promet poljoprivrednim zemljištem zabeležen u Somboru, Zrenjaninu, Pančevu Subotici. I dalje važi pravilo da se visina cene zemljišta određuje prema lokaciji i kvalitetu zemlje, ali se posmatraju i pristup određenoj lokaciji i nagib terena. Na cenu utiče i povećana potražnja usled izgradnje novih puteva i većeg broja zasada.

