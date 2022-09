PRIVREDNA KOMORA SRBIJE: Na sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana već danas 420 sastanaka privrednika

BEOGRAD - Privredna komora Srbije (PKS) objavila je da je više od 350 kompanija iz 39 zemalja zakazalo 420 poslovnih sastanaka u okviru Prvog međunarodnog sajma vina, "Vinska vizija Otvorenog Balkana", koji počinje danas i traje do 4. septembra.

Predsednik PКS Marko Čadež istakao je da ove brojke pokazuju koliko je interesovanje za sajam, posebno za umrežavanja proizvođača iz regiona i velikih kupaca iz inostranstva.

"Na sajam smo doveli više od 100 velikih kupaca iz čak 30 zemalja koji će se sastati sa izlagačima i upoznati sa ponudom najkvalitetnijih vina i rakija iz regiona. Među kupcima je najviše distributera i uvoznika, a tu su i predstavnici HORECA sektora, maloprodajni lanci i veletrgovci iz Srbije i regiona koji su zainteresovani da prošire svoj prodajni asortiman kad su vina u pitanju", rekao je Čadež za RTS, objavila je PKS.

Kako je naveo, prednost je što se sastanci zakazuju unapred, putem specijalne platforme koja omogućava da se pretraže profili svih učesnika i izaberu potencijalni partneri u skladu sa sopstvenim potrebama i interesima i da se na brz i jednostavan način pronađu kupci, dobavljači, uspostave poslovni kontakti, ugovori saradnja i partnerstvo.

"Veliki je uspeh što smo doveli neke od najznačajnijih kupaca iz ovog sektora, poput austrijskog 'Wein & Co', koji je broj jedan trgovac vinama u Austriji i koji se bavi prodajom najkvalitetnijih evropskih vina ili američki 'Opici Wines and Spirits' osnovan davne 1913. godine. To je porodična kompanija koja se već četvrtu generaciju bavi uvozom premium vina, a njihov dolazak na sajam 'Wine Vision', govori o njihovom interesovanju za vina iz našeg regiona", rekao je Čadež.

Među kupcima je, kako je naveo, "Novel Wines", kao predstavnik jedne od najjačih kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom vina u Veliku Britaniju koji uvozi vina iz 37 zemalja, a zainteresovani su da prošire asortiman svoje ponude i pronađu nove dobavljače upravo tokom sajma vina u Beogradu.

Podsetio je da je ova prva zajednička regionalna manifestacija inicijative "Otvoreni Balkan" okupila oko 400 izlagača, među kojima je i 40 destilerija, iz 22 zemlje iz regiona, EU, ali i Australije, Argentine, Južne Afrike, SAD.

Prema njegovim rečima, iz tri države "Otvorenog Balkana" je 235 vinarija, a otvaranju će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednici vlada Severne Makedonije i Albanije, Dimitar Кovačevski i Edi Rama.

Sutra će biti održan Samit lidera "Otvorenog Balkana", a Čadež je istakao da i taj događaj pokazuje da se rodila nova vrsta poverenja između lidera, ono što nismo imali ranije.

"Inicijativa 'Otvoreni Balkan' došla je od samih lidera, to privreda ceni i podržava unapređenje saradnje u celom regionu, kao što je i sporazum o obezbeđivanju prehrabmene sigurnosti", dodao je predsednik PКS.

Sajam se održava pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a u okviru inicijative "Otvoreni Balkan".

Iz PKS su istakli da je manifestacija na jednom mestu okuplja vinarsku elitu – najeminentnije vinare, vinogradare, majstore podruma, enologe, somelijere, distributere i trgovce vinom – i promovisaće Balkan kao originalnu turističku i geografsku destinaciju i bogatstvo autohtonih vinskih sorti.

Biće održano i takmičenje, a o pobedniku će odlučivati eminetntni međunarodni žiri iz sveta vina.

Sajam će danas od 16 časova biti otvoren i za posetioce koji će tokom manifestacije imati priliku da posete različite tematski definisane izlagačke celine, da se edukuju i budu informisani o istoriji i poreklu vina, procesu proizvodnje, vrstama vina, konzumaciji, ali i da degustiraju i kupe najbolja vina iz balkanskog regiona i sveta.

Poseban segment manifestacije biće posvećen najpoznatijim gastronomskim specijalitetima iz ovog dela Evrope, a ideja je da se na sajmu Srbija, Severna Makedonija i Albanija, pored vina, posebno predstave i svojom tradicionalnom hranom.

