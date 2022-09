KADA ĆE GORIVO BITI JEFTINIJE U SRBIJI? Stručnjaci objasnili od čega to zavisi, a ovo su prognoze

Iako su cene sirove nafte na svetskim tržištima prošle sedmice oštro pale jer su centralne banke zapadnih zemalja podigle kamatne stope kako bi suzbile inflaciju, pa je barel juče na londonskom tržištu bio 95 dolara, na srpskom tržištu do osetnijeg pojeftinjenja goriva bi moglo da dođe tek za dva meseca.

Tako bar procenjuju srpski naftaši, a obrazloženje za takvu sporost obrazlažu cenom nabavke u prethodnom periodu koja je još u rezervoarima.

-Tek tada, za oko dva meseca, se može očekivati eventualni pad cene goriva jer su sada u prodaji derivati koji se prerađuju od sirove nafte koja je nabavljena pre nekoliko meseci i to po značajno većim cenama. To su procene koje su realne, odnosno ne može se očekivati da se pad cene na svetskoj berzi automatski prenese na srpske benzinske pumpe. Važno je da se kaže da mi od novembra nećemo moći preko JANAF-a da uvozimo rusku naftu, koja je sada jeftinija od one na berzi, ali bitno je da sa svih drugih tržišta to možemo i dalje da radimo - navodi za Blic Biznis Nebojša Atanacković, vlasnik privatne naftne kompanije.

On dodaje da se nada da neće doći do neke nove političke odluke EU prema Beogradu, zbog njenog stava prema Moskvi, a koja može da ima reperkusije na srpsko naftno tržište.

-Tu mislim na eventualnu ekonomsku kaznu koja bi podrazumevala eventualnu zabranu dotoka sirove nafte JANAF-om sa drugih tržišta koje nabavljamo na berzi. Ono što je važno to je da bez obzira na energetski haos koji je izazvao rat u Ukrajini, tržište nafte, koje jeste imalo određene oscilacije i išlo je do 120 dolara po barelu, je održivo, dok ono koje je vezano za gas i struju divlja i tu ništa nije predvidivo - objašnjava Atanacković.

Cena barela na londonskom tržištu pala je tokom prošle nedelje 7,9 odsto, pa sada vredi 93.02 dolara, dok je na američkom došlo do pojeftinjenja za 6,7 odsto i iznosi 86.87 dolara. Pre samo dva meseca barel na američkom trtžištu je išao i do 117 dolara.

Inače, pad cena uglavnom je posledica strahovanja trgovaca da će zaoštravanje monetarne politike u zapadnim zemljama izazvati usporavanje rasta ekonomije, a možda i recesiju. Zato se očekuje slabljenje potražnje za naftom.

Maksimalna cena evro dizela u Srbiji ove nedelje biće 217,5 dinara, a maksimalna cena benzina evro premijum BMB 95 - 180 dinara.

