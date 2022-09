AKO NEMATE PARA DA KUPITE STAN U SRBIJI, KUPITE GARAŽU: Izdajte je i evo za koliko vremena će vam se ISPLATITI

Cene nekretnina u Srbiji i dalje rastu i ne očekuje se njihov pad, jer je ponuda i dalje manja od potražnje, izjavio je predsednik stručnog saveta Klastera nekretnina Srbije Milić Ðoković za Tanjug, a prenosi Alo.

Kaže da je slična situacija i sa iznajmljivanjem nekretnina i dodaje da će tako biti sve dok postoji tzv. beogradizacija Srbije. Ðoković je naveo da se ljudi uvek odlučuju da ulažu u nekretnine kada postoji inflacija. Dodaje da Srbija nema razvijenu berzu, niti tržište zlata i hartije od vrednosti. "Ako nemate para da kupite stan, kupite garažu izdajete je za 70 evra i vratiće vam se pare za 15-ak godina", rekao je Ðoković. Komentarišući veliki broj keš kupaca, kojih ima čak 70 odsto, Ðoković kaže da je Srbija porodična zemlja i da se često prodaju porodične nekretnine, uz pozajmicu ili ušteđevinu.

foto: Shutterstock

"Tako 90 odsto ljudi prodaje neki stan i kupuje nešto sledeće. Onda kada se pojavi prvi kupac, koji otvara taj lanac, svaki sledeći kupac je keš kupac. Jer, on je recimo sa 200.000 evra otvorio prvi lanac, posle toga moj prodavac će kupiti sledeću nekretninu sa novih 200.000 u stvari su to te iste pare. Prvih 200.000 se multiplikuje nekoliko puta i kada kažu ima milion evra keša, u stvari je 200.000 keša bilo koje se vrti stalno", rekao je on. Ðoković je napomenuo da je ono što je važno za kupce to da su prevare u kupovini nekretnina gotovo iščezle, kao i da su banke donele određene regulative za zaštitu kupaca. "Kredit ne može da bude odobren dok zgrada nije na 81 odsto procesa izgradnje. Dok se kredit odobri, isplati to je već 90 odsto", rekao je on.

(Kurir.rs)