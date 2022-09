MINISTAR NEDIMOVIĆ: Nestašica mleka bila kratkoročna zbog njegove cene

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas da je do kratkoročne nestašice mleka došlo jer je u susednim zemljama ono bilo skuplje, pa je prerađivačima bilo isplativije da mleko njima prodaju.

"Ovih dana postoji dosta informacija i dezinformacija počev od toga da nema krava pa do toga da mleka nema u prodavnicama. Činjenica je da je litar mleka u Srbiji koštao do 119 dinara, a cena litre mleka u okruženju kretala se od 1,35 do 1,7 evra i čim je takva razlika, automatski prerađivač gleda da proda skuplje", rekao je ministar.

On je dodao da se tako "upada u makaze" jer tržište traži mleko, a proizvođači traže cenu za svoju robu i dođe do kratkotajnih nestašica, kao što je bilo i sa šećerom pre poskupljenja.

Nedimović je kazao da je dodatni problem što Bugarska, Severna Makedonija, Rumunija i Crna Gora mlečnu industriju više nemaju, odnosno ako i proizvode to je mnogo manje od potreba, a jedine koje imaju mleka su Srbija i Bosna i Hercegovina.

(Kurir.rs/Beta)