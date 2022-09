OVO NAM SE SPREMA ZA ZIMU! Bajatović za Kurir TV: Prosečna plata moći će da plati energente NEĆEMO IMATI NEMIRE KAO ZEMLJE EU

Dušan Bajatović, direktor "Srbijagasa", gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao trenutnog problema sa gasom u Evropi, ali i trenutnog stanja Srbije u vezi sa ovom tematikom.

- Dobro je što smo na vreme mislili na ovu krizu i što smo izdvojili dovoljnu količinu novca. Mi sada imamo cenu od 368 dolara, naravno biće promena. U narednom kvartalu će biti 420, pa nakon 430, pa potom 388 dolara. Mada znate šta, u odnosu na cene na berzi koje ne padaju ispod 2.000 dolara, a u nekim slučajevima stižu na 3.500 dolara, ovo je biše nego povoljno - rekao je Bajatović.

- Mi imamo dve trećine gasa od 3 miliona godišnje kojei nam sada trebaju praktično iz ovog ugovora. Transportuje se Turskim tokom preko Crnog mora. Taj pravac nije ugrožen iako je bilo nekih proameričkih političkih odluka Bugarske. Ne očekujem da će tu biti problema sa transportom iz tog pravca jer od toga zavisi i sama Bugarska koja opet pregovara sa Gaspromom, ali i ceo region - rekao je Bajatović.

Direktor Srbijagasa otkrio je da će u Srbiji sa prosečnom platom ljudi biti u mogućnosti da plate račun za energente.

- Trenutna faktura Srbijagasa sa svim troškovima je 353 dolara, a mi trenutno kupujemo po 368 dolara. Ideja je da se ne poveća inflacija, ali da ne dođe ni do staflacije odnosno padu društvenog proizvoda i inflacije. Da zadržimo radna mesta, to smo uspeli. Da zadržimo društveni proizvod. Svako šesto energetsko visoko intezivno preduzeće u Nemačkoj se zatvara. U Evropi su već socijalni nemiri i ljudi ne mogu da plate račun. Ideja je da se ovde sa nekom prosečnom platom recimo 500 evra može platiti račun za energente i to ćemo moći - rekao je Bajatović.

- Srbija i Mađarska su dve najspremnije zemlje u Evropi. Ja iskreno ne razumem analitičare koje dolaze i pričaju o ovim temama. Ukrajina je ugasila jedan pravac, iako jedan pravac i dalje ide kroz nju. Turska je uvela sankcije gasovodu Jamal. Simens neće da vrati turbine Rusiji, pa onda Rusija ni neće da isporučuje gas. Onda Evropska komisija hoće da uvede ograničenje cene gasa na 525 dolara. Mi smo svi učili iz tih knjiga kako funkcioniše tržište - rekao je Bajatović.

- Znam da se ljute na ovakve moje izjave, ali u narednih 10 godina nije moguće supstituisati ruski gas u Evropi. Amerikanci su obećali do kraja godine 15 milijardi kubnih metara, ali će isporučiti nešto više odnosno 30. Njima fali još 150 milijardi kubnih metara gasa. Skladišta će stići do 80%, ali vi ne možete iz skladišta da se snabdevate, ona služe za vršnu potrošnju kada vam fali. Sada zbog toga tamo imate socijalni bunt i ljudi to ne mogu da plate - rekao je Bajatović.

