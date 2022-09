NIKADA CENA POLOVNJAKA NIJE BILA OVAKO BASNOSLOVNA: Skok cena je neverovatan, čak 40 odsto je viša, PROSEK PREKO 20.000 EVRA

Teško je svakome kome je trenutno potreban automobil jer su rokovi isporuke dugi, tržište polovnih automobila je prazno, a preostali polovni automobili su skupi. Istovremeno, vreme je dobro za prodavce jer svako ko želi da proda svoje polovno vozilo, sada može da zaraditi više nego ikada pre.

Prema trenutnom AutoScout24 Indeksu cena polovnih automobila (AGPI), kupci polovnih automobila u Austriji moraju u proseku izdvojiti 27.472 evra za polovni automobil.

“Poskupljenju se još ne nazire kraj. Pre pandemije u avgustu 2019. prosečni polovni automobil koštao je 19.859 evra, što je 7.600 evra manje nego danas. Ali čak i pre godinu dana, u leto 2021. prosečna je cena još uvek bila 3.700 evra ispod trenutnog nivoa”, objašnjava Alexander Vysek, rukovodilac online berza automobila u Austriji.

Austrijsko tržište polovnih vozila beleži najveći rast cena unutar segmenata vozila u višoj srednjoj klasi i to za 17,4 odsto, s prosečnom cenom od 31.737 evra. Mali automobili posebno su popularni te beleže povećanje cene od 14,3 posto (prosečna cena od 15.110 evra).

Srednja klasa je u avgustu 2022. imala je prosečnu cenu od 25.731 evro i takođe je porasla za 14 odsto na godišnjem nivou, a sledi je viša klasa čija prosečna cena trenutno iznosi 63.374 evra, piše Revija HAK.

Sa 10.473 evra, automobili stari od 10 do 20 godina koštali su oko trećinu više nego pre godinu dana. Cena automobila starosti od 5 do 10 godina porasla je sa 16.605 evra na 21.574 eura. No i mlađi modeli poskupeli su i do 20 posto, prenosi Bankar.me.

(Kurir.rs/Blic biznis)