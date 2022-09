BANKE VIŠE NEĆE SMETI DA TEK TAKO DAJU KREDITE?! Uzelac pojasnio novu odluku Evropskog parlamenta MORAĆE DOBRO DA PRIPAZE

U odboru Evropskog parlamenta za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača usvojena su nova pravila o potrošačkom kreditiranju koja bi sada trebalo da obezbede mnogo veći stepen zaštite za korisnike.

Tako građani Evropske unije odnedavno imaju veću zaštitu prilikom podizanja kredita, jer sada banke moraju da poštuju nova pravila Direktive o potrošačkim kreditima. U prevodu, bankama se zabranjuje da reklamiraju kredite koji su nepovoljni za klijente i koji mogu da ih prezaduže.

Cilj je i da se ograniče naknade i kamatne stope i ojačaju prava potrošača na informisanje. Dušan Uzelac, sa portala Kamatica., pojasnio je ovu odluku Evropskog parlamenta.

- Konkretno znači da se odgovornost rasporedi, odnosno na prezaduživanje. Da se klijentu ne da i ne dozvoli da uzme kredit i bez ideje kako će da vrati. Već da banka preuzme tu odgovornost, a to se radi sa institucijom ličnog bankrota. Tada banka nije puki prodavac u smislu prodaću ti šta god. Već ima odgovornost da te ne dovede do prezaduženosti jer to i za nju pravi problem. Jer ako postoji institucija ličnog bankrota to znači da će banka izgubiti sve što vam je dala - rekao je Uzelac

foto: Kurir Televizija

- U nekim državama je to rešeno tako što vi dobijete stečenog upravnika koji kaže ti nisi kadar da upravljaš finansijama kako treba. Ja ću to da preuzmem. Pošto je sa državnim ovlašćenjima on onda obavesti banke da ovo što ste mu dali ne računajte da će vam vratiti. Zašto? Zato što poenta nije da se klijent zaduži do kraja života već da mu se omogući novi finansijski život jer nije bio kadar da ga upravlja do tada - rekao je Uzelac.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:50 INFLACIJA U SEPTEMBRU DO 14 ODSTO! Iz Narodne banke za Kurir TV otkrivaju: Evo kada se očekuje stabilizacija