AKO ŠTEDITE MOŽETE DA ZARADITE! Predsednik Vučić objasnio: Ovako bi trebalo da izgleda model štednje struje od oktobra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, izneo model za popuste za građane koji budu štedeli električnu energiju od oktobra ove godine.

On je objasnio kako bi trebalo ovaj model od oktobra da funkcioniše i da će jedini parametar koji će se gledati biti potrošnja u aktuelnom mesecu u odnosu na potrošnju u istom tom mesecu 2021. godine.

- Jedini parametar koji će se gledati jeste oktobar ova godina u odnosu na oktobar 20221, tako i za sve ostale mesece. Svi oni koji smanje potrošnju od 5 do 20 odsto, dobiće dodatni popust od 10 posto od države da manje platite račune. A ja ću tgražiti da to bude još 15 posto. Oni koji smanje od 20 do 30 posto, mi ćemo još 20 posto kao država dati dodatnog popusta. Pa sada, kumulativno, to mu dođe svakako ne manje od 40 posto. I oni koji imaju smanjenje potrošnje od 30 odsto, imaće isti toliko popust. Mi pozivamo ljude, to važi od oktobra. Dakle, ako štediš, zaradiš novac - objasnio je predsednik Vučić.

