DOLAR POKLEKNUO POSLE 3 NEDELJE RASTA, EVO ŠTA VAS ČEKA U MENJAČNICAMA: Ovo su sutrašnje cene evra i dolara po srednjem kursu

BEOGRAD - Na svetskim je tržištima dolar prema korpi valuta prošle nedelje oslabio, nakon tri nedelje rasta, pri čemu se kurs evra vratio iznad nivoa od jednog dolara, nakon što je Evropska centralna banka agresivno povećala kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle nedelje 0,5 posto, na 108,96 bodova, piše See Biz. Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,8 posto, pa je cena evra dosegla 1,0045 dolara.

No, kurs dolara porastao je prema japanskoj valuti, za 1,7 posto, na 142,50 jena, blizu najvišeg nivoa u 24 godine. Početkom nedelje dolarov indeks dosegnuo je novi najviši nivo u 20 godina, više od 110 bodova, jer čelnici američke centralne banke nimalo ne popuštaju u oštroj retorici o suzbijanju inflacije.

Predsednik Feda Džerom Pauel ponovio je prošle nedelje da je Fed 'snažno predan' tome da suzbije inflaciju i da će nastaviti zaoštravati monetarnu politiku dok taj cilj ne postigne.

Evro sutra 117,32 dinara Zvanični srednji kurs u Srbiji u ponedeljak biće 117,3202 dinara za jedan evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Danas je zvanični kurs 117,3175 dinara za evro, što je najjača vrednost domaće valute u ovoj godini. Dinar će prema evru sutra vredeti kao pre mesec dana, a 0,2 odsto više nego godinu dana ranije i na početku ove godine. Najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 13. aprila, kada je za evro bilo potrebno 117,7627 dinara.

Dolar i evro

Čarls Evans, predsednik ogranka Feda u Čikagu, podržao je Pauela kazavši da je obuzdavanje inflacije prioritet. Stoga je sasvim jasno da će Fed nastaviti agresivno povećavati kamatne stope kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće oko najviših nivoa u više od 40 godina. Fed od marta podiže kamate, a dodatno će ih povećati i na dvodnevnoj sednici 20. i 21. septembra. Očekuje se novo, treće u nizu, povećanje za 0,75 postotnih bodova, u raspon od 3 do 3,25 posto. Procenjuje se, takođe, da bi do kraja godine kamate mogle iznositi 3,7 posto, a do marta iduće godine i 4 posto.

Evro ojačao nakon povećanja kamata ECB-a

Evro je, pak, ojačao, pa se njegov kurs vratio iznad razine od jednog dolara, nakon što je Evropska ccentralna banka (ECB) povećala kamatne stope za agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Nakon povećanja kamatnih stopa u julu za pola postotnog boda, ECB je u četvrtak podigao kamatnu stopu na prekonoćne depozite banaka s nula na 0,75 posto.

Kamatna stopa za refinansiranje banaka podignuta je, pak, s 0,5 na 1,25 posto, najviši nivo od 2011. godine, a kamatna stopa za prekonoćne pozajmice banaka s 0,75 na 1,5 posto.

A kako se inflacija u evrozoni kreće na rekordnim nivoima, iznad 9 posto, ECB je najavila i daljnja povećanja kamata, premda tom bloku zbog energetske krize preti recesija.

„Na idućih nekoliko sastanaka Upravno veće očekuje daljnje povećanje kamatnih stopa kako bi prigušilo potražnju i zaštitilo se od rizika trajnog povećanja inflacijskih očekivanja", navedeno je u saopštenju ECB-a.

Kurir.rs/Blic/See Biz