AKO KORISTITE OVAJ TRIK MOŽETE LAKO DA UŠTEDITE NA KUPOVINI OBUĆE: Mnogi nisu znali za to, a isplati se!

Patike se sa naznakom XXS prodaju za do tri hiljade dinara u brojevima do 35, a veličine do 38 koštaju do 3.500 dinara, samo bez oznake da je u pitanju mali broj

Žene koje nose obuću manjih brojeva mogu da je pazare i za 50 odsto niže od regularnih cena! Caka je u kupovini na dečjim odeljenjima, jer u prodavnicama obuće neretko tamo mogu da se pronađu i brojevi 38!

Čitateljka Kurira koja godinama ovako pazari kaže da je ovog leta sebi kupila tri para patika na dečjem po ceni jednog na odeljenju za odrasle.

- Oduvek me je nerviralo to što imam manje stopalo jer mi je znatno teže da sebi pronađem obuću s obzirom na to da nosim broj 35. Najveći problem imam sa štiklama, koje teško pronalazim, ali i kada ih pronađem, često ih platim manje od 2.000 dinara, jer znam u kojim ih radnjama ima. Ipak, s patikama prolazim odlično.

Ove godine sam na dečjem odeljenju jednog poznatog modnog brenda platnene patičice platila 2.000 dinara, druge u sportskoj radnji sa oznakom XXS platila sam 3.200 dinara, a sada sam pazarila i duboke jesenje patike za 4.000 dinara. Identične su na odeljenju za odrasle čak 9.000 dinara - priča S. R., koja je tri para platila 9.200 dinara samo zato što je znala gde obuću da potraži.

- Ranije me je nerviralo što su patike na dečjem odeljenju na pertlanje i plus imaju čičak. Ipak, sada je izgleda i taj čičak postao in. Duboke patike koje sam platila upola cene na dečjem identične su onima sa odeljenja za odrasle, a čak i one imaju čičak. A razlika u ceni je više nego duplo!

I zaista, na dečjim odeljenjima pre svega sportskih radnji patike se sa oznakom XXS prodaju za do tri hiljade dinara u brojevima do 35, a veličine do 38 koštaju do 3.500 dinara, samo bez oznake da je u pitanju mali broj. A neke žene su već odavno ovo provalile, kaže za naš list poslovođa jedne sportske radnje.

- U radnju nam često dolaze žene koje nose mali broj. Neretko ih vidim da i same preturaju i po dečjem traže broj za sebe. Kada upitamo treba li pomoć, već znaju da tu treba da traže broj za sebe.

Zna se da je odeljenje za odrasle od broja 36, ali na dečje nam dolaze i one koje nose 37 ili 38 jer znaju da će ovde proći jeftinije. Nikada nisam primetila da je nekoj neprijatno, samo se nerviraju što nemaju veći izbor obuće. Inače se uvek obraduju kada uporede cene. Svako voli da uštedi i to je sasvim razumljivo - kaže naša sagovornica.

Deca imaju sve veća stopala Štikle se prodaju i do broja 42 Da nam deca imaju sve veća stopala, Kurir je pisao i ranije, pa nam je u sezoni matura u prodavnici obuće u jednom beogradskom tržnom centru jedna prodavačica otkrila da se poslednjih godina i što se obuće tiče situacija dosta promenila. - Deca, male maturantkinje, srednjoškolke ili devojke koje su završile fakultet dolazile su da kupuju cipelice u manjim brojevima, od 36 do 38. Sada su sve češće one koje nose 40-41, što su nekada bili muški brojevi. Stižu mi i cipele na štiklu u broju 42 koje se vrlo brzo rasprodaju - rekla je naša sagovornica.

Dakle, iako deluje da je za žene koje nose manje brojeve potraga za obućom Sizifov posao, ipak to ima i svoje prednosti, a to je znatna ušteda. Ipak, u radnjama je često po jedan do dva para od tih manjih brojeva, pa čekanja nema. Kupuje se odmah, bez čekanja, jer ih sutradan već možda neće biti!

