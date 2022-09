NIJE BITKA SAMO 2 VALUTE NEGO I 2 KONTINENTA: Slom evra, dolar ponovo dobio bitku! Ovo je današnji srednji kurs u Srbiji

BEOGRAD - Na valutnom tržištu vrednost dolara prema korpi valuta snažno je porasla nakon juče objavljenih podataka o inflaciji u SAD-u jer bi Fed mogao povećati kamate više nego što se očekivalo i zadržati ih na tim razinama duže nego što se procenjivalo. Evro je u poslednje vreme osetno slabiji, te se često postavlja pitanje igra li se to EU sa svojom valutom i ima li načina da je odbrani.

„Na tržištu novca sada se očekuje da bi Fedove kamate do kraja ove godine mogle dosegnuti 4,25 posto. To bi značilo da bi centralna banka tokom iduće tri nedelje mogla povećati kamate za 0,75, pa ponovno 0,75, a potom za 0,25 postotnih bodova”, procenjuje Eugene Leow, strateg u Deutsche Bank, piše See Biz.

Evro danas 117,31 dinar, a dolar? Jutros je jedan evro 117,3 dinara, a jedan dolar 117,38 dolara. Pre neki dan dolar je dosegnuo vrednost od 118 dinara. Naime, zvanični srednji kurs danas je 117,3177 dinara za jedan evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Dinar prema evru vredi kao pre mesec dana, a 0,2 odsto više nego godinu dana ranije i na početku ove godine. Najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 13. aprila, kada je za evro bilo potrebno 117,7627 dinara, a najjača 9. septembra kada je evro vredeo 117,3175 dinara.

Ugledni srpski ekonomista i konsultant, Mahmut Bušatlija kaže za Blic Biznis da Amerika živi godinama na dolaru koji je pretvoren u robu a ne novac. Ovo jačanje dolara je posledica civilizacijskog obračuna koji je u toku, a Evropa se u ovim dešavanjima ponaša apsolutno neorganizovano prema svojoj valuti. Da ponovim, nije važno u kojoj će se valuti zadužiti neka firma već za šta će se kredit potrošiti. Povećanje kamatnih stopa dovodi do poskupljenja novca sa ciljem da dođe do njegovog racionalnijeg trošenja, jer kada je jeftin on se u nekim srpskim uslovima neracionalno trošio.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svetskih valuta, kreće se jutros oko 109,75 bodova, dok je juče u ovo doba iznosio 108,20 bodova.

Pritom je kurs dolara prema japanskoj valuti skočio s jučerašnjih 142,65 na 144,55 jena, blizu najviše razina u 24 godine.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na evropsku, pa je cena evra skliznula na 0,9980 dolara, dok je juče u ovo doba iznosila 1,0128 dolara.

