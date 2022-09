ZA IZOLACIJU KUĆE I DO 2.500 EVRA! Ovo može da vam prepolovi račun i smanji potošnju drva, uglja i peleta

Termoizolacija stambenog objekta po procenama stručnjaka štedi energiju i do 50 odsto, pa iako ova investicija po sadašnjim cenama za kuću prosečne veličine 60 kvadrata iznosi oko 2.500 evra, u perspektivi će prepoloviti račun za struju ili količinu drva, uglja i peleta, potrebnih za grejanje doma tokom zime.

Česta, a ove godine zbog globalne energetske krize rekordna poskupljenja energenata, pred građane, pogotovo one koji žive u kućama, postavljaju u poziciju da razmišljaju kako da što više smanje troškove grejanja. U najvećem broju slučajeva, prevelika potrošnja struje tokom zime ili znatno veće količine utrošenog čvrstog ogreva da se zagreje dom, posledica su loše ili odsustva izolacije stambenog objekta. Termoizolacija kuće, zbog toga, iako nije reč o jeftinoj investicija, u perspektivi bitno smanjuje sve troškove grejanja.

Kako objašnjavaju građevinski stručnjaci, na tržištu Srbije se mogu pronaći raznovrsni materijali za izolaciju, od striropora, preko stirodura, do kamene ili staklene mineralne vune, čije je zajedničko svojstvo da štede količinu potrebnih energenata i tokom zime onemogućavaju gubitak toplote. U našoj zemlji, kada je u pitanju izolacija manjih objekata kao što su porodične kuće i niže stambene zgrade, najčešće i najpopularnije rešenje jeste postavljanje demit fasade, podrazumeva sistem kontaktne fasade koja se sastoji iz slojeva lepka, stiropora, mrežice za armiranje i lepka za njeno postavljanje, te završnih slojeva zaštite od atmosferskih uticaja.

- Za primenu ovog najčešćeg sistema termoizolacije koji se pokazao i kao najefikasniji, po sadašnjim cenama materijala na tržištu, potrebno je izdvojiti od 22 do 25 evra po kvadratu površine zida. To je cena u koju je uračunat stiropor „desetka“, odnosno, stiropor debljine 10 centimetara koji se i najviše koristi, potom fasada domaćeg proizvođača, mrežica, lepak, tiplovi i naravno rad majstora – objašnjava Ivan Luković, vlasnik jedne ivanjičke firme.

Kako dodaje, kalkulacija ulaganja u postavljanje izolacije za porodičnu kuću prosečne kvadrature 60 kvadratnih metara koja ima 100-110 kvadrata fasade, iznosi od 2.500 do 3.000 evra.

- Postavljanje termoizolacije je posao koji, zavisno od veličine objekta, može da traje od pet do 25 dana, ali ako govorimo o prosečnoj kvadraturi kuće, onda može da se završi od sedam do 10 dana. Idealni vremenski uslovi za rad su spoljna temperatura od 10 do 20 stepeni Celzijusa, naravno bez padavina, dok je najbolji vremenski period za ovaj posao koji je zbog smanjenja svih ostalih troškova zaista isplativ za domaćinstvo, april i prva polovina maja, kao i septembar i oktobar – ističe Luković.

Što se tiče stambenih zgrada, kako navode građevinci, postoji nekoliko parametara koji razlikuju realizaciju i cenu posla, od toga da li je pre postavljanja izolacije potrebno uraditi obijanje stare, propale fasade, preko toga da li se stiropor postavlja na beton, blok, ciglu ili „sendvič“ zid, do upotrebe skele.

Na osnovu ponuda koje firme koje izvode te radove dostavljaju stambenih zajednicama, cena termoizolacije po kvadratu zida košta od 22 do 24 evra, dužina radova zavisi od kvadrature zgrade, ali pretežno, za starije objekte koji imaju do četiri sparata i 20 stanova, oni se mogu završiti za do dva meseca.

