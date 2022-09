KOLIKO KOŠTA DOGREVANJE NA KLIMU I TA PEĆ: Pad temperature u nekim domovima otvorio sezonu grejanja, evo šta se VIŠE ISPLATI

Pad temperature ove nedelje u nekim domaćinstvima otvorio je sezonu grejanja. Hladno je i ujutro i uveče, pa se mnogi pitaju kako zagrejati brzo, a jeftino. Za tih nekoliko sati loženje peći na drva i ugalj nikako se ne isplati, te je za prelazni period najbolje koristiti klima uređaj i TA peć.

Imajući u vidu da sezona grejanja još nije počela, tako dok su radijatori hladni građanima za ovaj prelazni period uglavnom najlakše i najeftinije dogrevanje na struju. Dva najčešća izbora kada temperatura padne, naročito u prelazima na jesen i proleće, u stanovima jesu TA peći i klima uređaj. Mali su potrošači i brzo zagreju manje prostorije. Ipak, ne treba smetnuti sa uma da i ovi potrošači mogu znatno uvećati račun ukoliko su konstantno upaljeni.

Manje popularne su grejalice i druga pomagala, koje stručnjaci nikako ne preporučuju jer "gutaju" struju a greju samo dok su upaljeni.

Koliko troši klima

Prosečna klima troši, ugrubo, oko 1 kW struje, a ovih dana, i to u terminu kada se struja obračunava po višoj tarifi, one rade i 10 sati, a često i više. Na to koliko ona potroši struje utiče mnoštvo faktora - da li je nameštena da greje ili samo održava neku kućnu temperaturu, zatim kolika je prostorija u kojoj ona radi i kolika spoljna temperatura. Važan faktor je i izolacija objekta.

Primer govori da ako klima radi 10 sati dnevno, potrošnja je 91,62 dinara. To je nekih 2.750 dinara mesečno. U slučaju da radi 12 sati, mesečni trošak se penje na tačno 3.289 dinara.

Da biste se osigurali da klima vuče samo onoliko koliko mora, nije na odmet da proverite u kom su stanju filteri i spoljna jedinica klime, jer u slučaju da su zagušeni, uređaju će biti potrebno više vremena da zagreje prostoriju. S druge strane, struja se može uštedeti i kada se smanji temperatura. Samo na jednom sniženom stepenu može da se uštedi oko 3 odsto struje.

TA peć - za i protiv

Grejanje na struju najpovoljnije je u prelaznim godišnjim dobima. Osim klima uređaja, jedan od manjih potrošača je TA peć, koja takođe može dobro da zagreje prostoriju a ne mora da bude uključena ceo dan.

Struja se može uštedeti ako se peć uključuje noću kada je tarifa jeftinija. Tako peć sakuplja toplotnu enrgiju po nižoj tarifi, a "prazni" se kada vam je potrebno grejanje i kada je tarifa veća. Kako bi TA peć uvek radila kada je jeftina tarifa, savetuje se i nabavka specijalnih tajmera koji omogućavaju automatsko uključivanje.

Imajući u vidu da se građani koji u stanovima nemaju centralno grejanje, na TA peć greju i zimi, govori koliko je ovaj potrošač za domaćinstvo isplativ.

(Kurir.rs/Blic Biznis)