PRODAVCI DRVA KORISTE OVU CAKU DA VAS POTKRADU! Na svakih 10 metara zarade 9.000 dinara zbog vaše nepažnje NIKAKO NE NASEDAJTE

Najveći broj Zaječaraca koristi čvrsta goriva jer je manji procenat građana priključen na centralno grejanje. Kada dođe vreme za nabavku uglja, a naročito ogrevnog drveta mnogi se hvataju za glavu jer su često bili prevareni tako što su dobili manju količinu od naručene.

Dejan Todorović otkrio je koje sve načine prodavci koriste, ali i kako da ne budemo potkradeni kada naručujemo drva za ogrev.

- Ljudi su čudo, dovijaju se na razne načine kako bi lakše došli do novca. Meni najsimpatičniji je bio ovaj njihov metar koji sam uzeo kao suvenir. Kada vi ovim njihovim metrom izmerite drvo, kaže da je to 1 metar. Međutim, kada uzmete pravi ispravan metar vi vidite da je tu 90 cm. O čemu se radi? Oni početak tog metra skrate za 10 cm i na 10 metara drva, ukradu vam ceo metar. U ovom slučaju je to 9.000 dinara - rekao je Todorović.

- Drugi način je samo ređanje i pakovanje drva u kamionu. Jer oni kad dođu traže da se to na brzinu istovari i kažu vam da tu ima 5 do 6 metara. Vi to vidite da je lepo spakovano, dok je to samo sa prednje strane dok u se u sredini kriju šupljine - rekao je Todorović.

- Danas nema milosti. Doživeo sam da čovek koji mi godinama dovozi drva. Istovari 10 metara kući i ode. Onda dođe drugi koji to seče i kaže mi da ovde nemam više od 8 metara. Ukradu ti 2 metra na prijateljstvo - rekao je Todorović.

