200 GRAMA ZA GODINU DANA SKUPLJE DO 115 DINARA: Ovo je razlog poskupljenja jednog od omiljenih napitaka u Srbiji

Kesica od 180 grama omiljenog jutarnjeg napitka dostigla je na našem tržištu cenu od 420 dinara. Pakovanja tradicionalne kafe od 200 grama dva najveća proizvođača u Srbiji, za godinu dana poskupela su od 55 do 115 dinara.

Lane u septembru kesica ove količine koštala je od 220 do 270 dinara, a sada potrošači uglavnom treba da izdvoje od 275 do 385 dinara, dok se na akciji može naći za 240 do 300 dinara.

Najjeftnije ovaj napitak prodaju pojedini mali domaći proizvođači. Njihova kesica od 200 grama košta od 250 do 280 dinara, a na popustu 220 dinara. Najskuplji su manja pakovanja od 180 grama, za koja se navodi da sadrže kvalitetniju kafu, a prodaju se od 350 do 420 dinara.

Za poslednjih 12 meseci kafa je više puta poskupljivala, a kako saznajemo u trgovinskim lancima, u avgustu je jedan veliki proizvođač na našem tržištu podigao cene svojih brendova za 20 odsto. Prema podacima Republičikog zavoda za statistiku, od kraja prošlog jula do osmog meseca ove godine, taj proizvod, uključujući i tradicionalnu i instant kafu, u proseku je poskupeo 26,1 odsto.

Krajem avgusta je Wall Street Journal (WSJ) najavio da se očekuje da bi smanjen prinos kafe u Brazilu, najvećem svetskom uzgajivaču, mogao da izazove naglo povećanje cena sirovog zrna širom sveta u narednim mesecima. Prema izveštaju Međunarodne organizacije za kafu iz jula ove godine, očekuje se da će se globalna potrošnja tog proizvoda povećati i nadmašiti proizvodnju do kraja godine, što bi, uz pad prinosa, moglo dovesti njegove cene na nove rekordne vrednosti.

Srbija godišnje uveze oko 30.000 tona kafe. Ona uglavnom stiže iz Brazila, koji je najveći proizvođač arabike na svetu i snabdeva trećinu globalnog tržišta. Kafu robusta nabavljamo iz Vijetnama, Ugande, Kostarike, Kolumbije, Jamajke, Indonezije. U zavisnosti od vrste i zemlje porekla razlikuje se i njihov ukus.

Kako navodi WSJ, prema podacima o trgovanju, fjučersi kafe porasli su za skoro 90 odsto prošle godine nakon što su suša i mrazevi uticali na brazilsku proizvodnju. Cene kafe su u februaru dostigle desetogodišnji maksimum na 2,59 dolara po funti, što je povećanje od 18,06 procenata u odnosu na prethodnu godinu.

Analitičari tržišta očekuju dalje poskupljenje zbog specifičnosti berbe kafe u Brazilu. Zbog ekstremnih vremenskih prilika u 2021. godini, očekivanja za ovogodišnju žetvu su niska, posebno imajući u vidu porast troškova đubriva i transporta.Pored Brazila, plantaže u Kolumbiji, još jednom velikom izvozniku kafe, takođe su bile pogođene vremenom vlažnijim od uobičajenog. Prema nekim procenama očekuje se da će ovogodišnji prinosi na nekim farmama biti manji za 50 odsto.

Potrošači sada ređe piju

Potrošači se žale na skok cena svog omiljenog napitka. Vesna Marković iz Beograda kaže da uvek kupuje isti vrstu tradicionalne kafe jednog poznatog brenda.

- Sada kesica od 200 grama njihove kafe košta 340 dinara, a ranije je bila oko 290 dinara - ističe Markovićeva. - To je previše. Smanjila sam broj kafa koje popijem u toku dana i kupujem samo pakovanje od 100 grama.

Jovana Stević kaže da je do nedavno pazarila pakovanja kvalitetnije kafe koja su uvek skuplja, ali da je sada odustala.

