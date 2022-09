RUSI DOLAZE, NE PITAJU ŠTA KOŠTA: Dižu cenu kirije, za stanove plaćaju i po 1.500 EVRA mesečno! A evo šta sledi zbog MOBILIZACIJE!

Od početka rata u Ukrajini primetan je dolazak većeg broja Rusa u Srbiju, prevashodno u Beograd, a nakon što je Vladimir Putin naredio delimičnu mobilizaciju, u naredne dve nedelje očekuje se još oko 4.000 Rusa, koji će, predviđanja su, dodatno uvećati cene rentiranja stanova u prestonici.

U prethodnom talasu evidentirano je da je kirija za stan od 50 kvadrata, recimo, sa 300 evra porasla na 450 evra, što predstavlja veliki problem za naše građane koji žive kao podstanari, jer vlasnici stanova su mnoge uslovili da moraju da plate više ili da se isele kako bi taj prostor iznajmili Rusima ili pak Ukrajincima, koji su takođe s početkom sukoba stigli ovde, a platežno su imućniji.

Na oglasniku Sasomange.rs trenutno je u Beogradu oko 7.000 slobodnih nekretnina, a u celoj Srbiji, uključujući i prestonicu, taj broj se kreće oko 8.959. Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs, kaže za Kurir da trend rasta cena imamo posle korone, kao i da potražnja podiže cenu najma.

- Ako Rusi nastave da dolaze, sigurno je da će opet doći do povećanja cena rentiranja nekretnina. Sigurno će skočiti cene. Oni u onom prvom talasu dolaska nisu pitali koliko košta. Najtraženiji su Beograd i Novi Sad, ostali gradovi manje - objašnjava Kuzmanovićeva.

Ona dodaje da su cene tada išle i preko 100 odsto, kao i da su najtraženije lokacije među Rusima i Ukrajincima bile centar grada, Vračar, Beograd na vodi, Dedinje, Novi Beograd, tj. okolina "Hajata" i Blok 65, kao i Banovo brdo.

- Bukvalno su se dešavale licitacije, dođu Rus i Srbin kod stanodavca i Rus i ne pita za cenu, prihvata sve. To za koliko su Rusima izdavani stanove mnogi naši građani ne mogu da priušte. Rusi su rentirali stanove za mesečnu kiriju od 500 do 1.500 evra, a nekada i više. Uzimali su u najam i velike stanove i kuće - navodi sagovornica Kurira.

Kuzmanovićeva je istakla i da su mnogi stanodavci počeli da tekst oglasa postavljaju na ruskom jeziku, što ranije nije bio slučaj.

Početkom godine stan od 50 kvadrata bilo je moguće iznajmiti za 300 evra, sada je to retkost, pa mesečna kirija za ove stanove iznosi i do 450 evra, cena dvosobnih na mesečnom nivou je oko 600 evra, pa i više, a trosobni koštaju i 1.000 evra. Cene najma zavise od lokacije, spratnosti, opremljenosti, ali za one lokacije u prestonici koje su najinteresantnije Rusima cene idu i do 3.000 evra.

