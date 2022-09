SRBI NAVALILI DA KUPUJU APARTMANE, CENA KVADRATA OD 330 EVRA! Ova destinacija je veoma popularna, SVE JE JEFTINO

Srpski državljani sve više kupuju stanove u Albaniji jer su je cena kvadrata tamo i pet puta niža od sličnih nekretnina u našoj zemlji! Cena kvadrata kreće se već od 330 evra pa naviše, i to čak i na primorju, počev od Drača, Valone preko Sarande do najjužnije tačke - Ksamila.

Albanija je inače od početka pandemije koronavirusa doživela ekspanziju po broju ostvarenih turističkih aranžmana za turiste iz Srbije jer oni nisu imali rigorozne mere za ulazak u zemlju, pa su naši ljudi posle letovanja tamo uvideli turistički potencijal ove zemlje.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) za Kurir je rekao da je ova zemlja postala hit poslednjih godina upravo zbog niskih cena.

- Cene kvadrata su tamo daleko povoljnije u odnosu na druge zemlje, od 600 do 1.000 evra po kvadratu. Srbi u Grčkoj pazare nekretnine već 10 godina, najviše na severu, a nešto manje i na jugu. Odskoro se prepoznao i turistički potencijal Albanije, pa naši ljudi već kupuju apartmane i tamo - rekao je on. I zaista, ponuda tamo veoma je šarenolika i za svačiji džep. U zgradi nove gradnje u Golemu kod Drača, na svega pet minuta od plaže, apartmani se prodaju sa pogledom na more prodaju se od 430 evra po metru kvadratnom. Neki od njih gledaju na more, čekaju da novi vlasnik odabere čak i pločice, a veličine su 50 metara kvadratnih.

Drač foto: RINA

U Sarandi, koja je poznata kao turističko mesto, apartmani se mogu pronaći i za 330 evra po metru kvadratnom. Tako se jedan stan od 50 kvadrata koji može pronaći na internet oglasnicima za 16.500 evra.

Za one koji bi da kupe stan veće kvadrature, jedan od 70 kvadrata može se kupiti za 30. 000 evra, što je 429 evra po metru kvadratnom.

Takođe, nekretnina može da se pazari za malo para i u Valoni, primorskom albanskom gradu, na mestu gde se Jadransko more spaja sa Jonskim morem. Stan od 72 kvadrata na oglasima se prodaje za po ceni od 25.000 evra, što je 347 evra za metar kvadratni.

Kurir.rs / S. Trajković

