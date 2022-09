METAR DRVA U OGLASIMA KOŠTA OD 70 EVRA, A GREJNA TELA VEĆ OD 1.000 DINARA: Ovo su cene ostalih grejnih tela!

Ovogodišnje cene ogreva su rekordne, pa bez obzira na to kako zagrevamo domove, izdatak za grejanje će ove zime biti jedna od najvećih stavki u kućnom budžetu, kaže Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs

Cena jednog kubnog metra ogrevnog drveta bukve i hrasta u oglasima košta već od 70-80 evra, dok iscepana i pakovana drva s dostavom na kućnu adresu koštaju preko 100 evra! Stručnjaci kažu da su ovogodišnje cene ogreva rekordne, a da na njegovu cenu, pored vrste, utiču i drugi faktori, kao na primer da li se drva prodaju iscepana ili u trupcima, ali i mesto isporuke.

Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs, kaže za Kurir da je u ovom periodu godine standardno veća ponuda, ali i veća potražnja za grejnim telima, ogrevom i svime što je potrebno za topli dom u zimskom periodu.

- U trenutku kada je situacija sa energentima u svetu, pa samim tim i kod nas veoma komplikovana, priprema za zimski period predstavlja veoma važnu stavku za sva domaćinstva. Bez obzira na način na koji zagrevamo svoje domove, izdatak za grejanje ove zime biće jedna od najvećih stavki u kućnom budžetu. Drva za ogrev, ugalj, pelet se kupuju po veoma visokim cenama, struja je takođe od 1. septembra poskupela, pa je odabir načina grejanja domova ove godine uglavnom biranje manjeg zla - kaže Kovačević i dodaje:

- Potražnja za grejnim telima i ogrevom je znatno veća početkom jeseni, pa je tako i ove godine. Što se ogreva tiče, najčešće se prodaju, ali i najviše traže hrastova drva, koja imaju najveću kalorijsku vrednost, nakon toga bukova, ali i ostale vrste. Cene drva za ogrev su ove godine rekordne. Osim od vrste, cena zavisi i od toga da li se drva prodaju iscepana ili u trupcima, a podjednako je važno i mesto gde se obavlja kupoprodaja.

Prevoz dodatni trošak

Takođe ističe i da prevoz do mesta prebivališta kupca u velikoj meri podiže cenu same robe, te i da je to najčešći način kako se ugovara kupovina.

- Prosečna cena hrasta i bukve je oko 70-80 evra po kubnom metru. Ako se kupuju iscepana, pakovana i s dostavom na kućnu adresu, cena ide i preko 100 evra. Kada kupimo drva za ogrev, uglavnom ih je neophodno isitniti i pripremiti za kotao ili šporet. Teža opcija je to raditi sekirom, tako da sebi posao možemo olakšati kupovinom neke od mašina za cepanje drva. Cene su od 3.000 dinara za korišćene pa sve do 200.000 za najkvalitetnije nove - objašnjava Kovačević.

Brojka 3.000-200.000 dinara cena je mašina za cepanje drva

3.000-12.000 dinara cena je sanduka za odlaganje drva

Na oglasniku Sasomange su trenutno u ponudi i sanduci za odlaganje ogrevnog drveta.

- Domaćinstva koja se greju na drva neophodno je da imaju i sanduke, čija se cena kreće od 3.000 pa sve do 12.000 dinara. Međutim, naši ljudi koriste različite vrste grejnih tela, pa su i njihove cene poprilično šarenolike. Na primer, kotlovi za pelet koštaju od 1.000 pa do više od 5.000 evra, zavisno od kvaliteta, veličine, kapaciteta, snage.

Cene šporeta i peći na čvrsto gorivo se kreću u rasponu već od desetak hiljada pa sve do 200.000 dinara. Na cenu takođe utiču slični faktori kao što je slučaj i kod kotlova. Uglavnom površina koju je potrebno zagrejati najviše utiče na količinu novca koju ćemo morati izdvojiti za kotao ili šporet - objašnjava Kovačević.

Grejna tela

S druge strane, u ovom prelaznom periodu većina građana za dogrevanje prostorije koristi grejna tela poput kalorifera, grejalica, za koje stručnjaci upozoravaju da su veliki potrošači.

- Mala grejna tela kao što su kaloriferi i mini-grejalice mogu se kupiti već od 1.000 dinara, ali je, logično, i njihova mogućnost zagrevanja ograničena na znatno manje prostore, pa najčešće služe ako je potrebno neku prostoriju dodatno zagrejati.

Takođe, važno je naglasiti da greju samo dok su uključeni u struju. Kvalitetniji, samim tim i skuplji su uljani radijatori, čija se cena kreće već od 3.000 dinara (polovno) do skoro 20.000 dinara za nove, a sve u zavisnosti od snage i toplote koje mogu da emituju - navodi Kovačević i dodaje da su trenutno u ponudi i plinski topovi:

Cena grejnih tela 1.000 kaloriferi i mini grejalice

3.000 polovni uljani radijatori

20.000 novi uljani radijatori

od 20.000 do 200.000 šporet

30.000 plinski topovi

2.500 norveški radijatori polovni

40.000 norveški radijator novi

5.000 električni panelni radijatori

od 7.000 do 100.000 električni kamini ugradni ili samostojeći

od 40.000 do 100.000 inverter klima-uređaj * Cene su u dinarima

- Oni se zapravo retko koriste za zagrevanje stambenog prostora, češća namena im je grejanje prostorija poput garaža, hala, magacina, radionica. Njihova cena se kreće od pet do 30.000 dinara. U ponudi su i radijatori, a naročito u poslednje vreme sve popularniji norveški, koji su energetski efikasni pa predstavljaju sve češći izbor kupaca. Korišćeni primerci se mogu kupiti od 2.500 dinara, dok se novi sa najvećim kapacitetom prodaju i za preko 40.000 dinara.

Električni kamini

Prema njegovim rečima, sve su popularniji i električni panelni radijatori, koji koštaju već od 5.000 dinara.

- Tu su i električni kamini (ugradni ili samostojeći), koji imaju vizuelni efekat plamena i na taj način utiču na prijatniju atmosferu u domu. Oni su dostupni već od 7.000-8.000 pa sve do preko 100.000 dinara.

Dogrevanje Klima ekonomičnija od grejalice Hladno vreme u septembru otvorilo je sezonu dogrevanja tokom hladnog jutra ili kasne večeri, a računica pokazuje da je bolje grejati se na klimu i TA peć nego uključivati kalorifere i druge vrste grejalica. Stručnjaci kažu da su TA peć i klima-uređaj mali potrošači u odnosu na razne vrste grejalica, a i brzo zagreju prostoriju, pa su najekonomičniji za ovaj period godine. Treba ipak naglasiti da i ovi potrošači mogu povećati račun za struju ukoliko budu konstantno uključeni.

Sve češće se za grejanje koriste inverter klima-uređaji, naročito za zagrevanje manjih prostora, a iz razloga što struja nije menjala drastično cenu prethodnih godina, pa je još uvek to jedan od najekonomičnijih vidova zagrevanja domova. Cena varira u zavisnosti od marke, modela, veličine, ali je minimalno potrebno izdvojiti za nov klima-uređaj 40.000 dinara, a za najkvalitetnije modele i preko 100.000 dinara - ukazao je Kovačević.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

