DOK JE ČEKALA KOVERTU SA REŠENJEM ZA POREZ, PRIŠILI JOJ I KAMATU: Beograđanka besna: Kako mogu da platim ako ne znam šta i koliko?

Tokom ove godine građani Srbije dobijali su na različite načine rešenja za porez na imovinu.

Lokalne samouprave, čiji je ovo prihod, mahom su sugrađanima koji su registrovani na portalu e-uprave, zbir obaveza poslali elektronski. Međutim, nisu svi obveznici primili obaveštenje o pristiglom dokumentu, pa neki i ne znaju da je obračun već isporučen. To je nezgodno bilo naročito onima koji nisu redovno proveravali svoje e-sanduče. Zbog toga je pojedinima stigla i kamata.

Opomena pa rešenje?!

"Poresko rešenje za imovinu, koje sam do sada uvek isplaćivala po dostavi rešenja na kućnu adresu iz jednog dela a ne kvartalno, na vreme i u celosti, mi ove godine nije poslato. Od banke sam saznala da je poslato preko e-uprave, o tome me niko nije obavestio. Takođe, rešenje mi je poslato 26.05.2022. (dostavljeno 30.05.2022. u moje e-sanduče) a opomena da platim do 15.05.2022. Kako je to moguće? Kako mogu da platim ako ne znam šta i koliko", priča za naš portal sugrađanka M.M. (39). Prema njenim rečima, kamata joj je zbog toga zaračunata od 451,04 dinar, piše Telegraf.

"Budući da mi rešenje nije dostavljeno na moju adresu, niti obaveštenje da će rešenje biti dostavljano preko sajta e-uprava, smatram da je kamata neosnovana", rezignirana je ona napominjući i da je bi trebalo prvo da stigne rešenje pa opomena.

Ipak, pojedine lokalne samouprave su ipak obavezu potvrdile i pismom. A podsetimo, svi građani koji su registrovani korisnici portala e-uprave i imaju imovinu na svoje ime rešenje o utvrđenom porezu na imovinu dobiće u svoje e-sanduče na portalu e-uprave, piše i na zvaničnom sajtu e-uprave.

Rok 30. novembar Lokalne samouprave su dužne da Odluku o prosečnim cenama nepokretnosti po zonama za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu objavi na svom sajtu do 30.novembra tekuće godine koja se primenjuje od 1. januara poreske godine, podseća Holcinger. Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu. On se plaća, inače, kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja trenutno iznosi 9,25 odsto. Za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu predviđena je kazna od 5.000 dinara.

- Elektronski dokument može se preuzeti u roku od 15 dana, a ukoliko se ne preuzme elektronski dokument u navedenom roku, smatraće se da je dostava izvršena - precizirali su.

Zbog toga je savet da redovno proveravate svoju poštu. Način i elemente za utvrđivanje poreza na imovinu propisan je Zakonom o porezima na imovinu. Odluku o prosečnim cenama nepokretnosti za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom i opštim aktom JLS.

Dalje, prosečne cene po zonama utvrđuju se na osnovu cena ostvarenih u prometu nepokretnosti iz ugovora o kupoprodajama.

Kako se računa porez

- Ugovori se sada sistemski dostavljaju poreskim organima odmah nakon overe kod notara. Takođe, podatke o cenama u prometu lokalna poreska administracija može da pribavlja iz svih raspoloživih izvora. Cene nepokretnosti na tržištu diktiraju i visinu poreskih osnovica. Treba ipak naglasiti da se za potrebe poreza na imovinu koriste prosečne cene iz prometa - objasnila je ranije za Telegraf Biznis Jelena Holcinger, viša ekspertkinja za javne finansije i poreze na švajcarskom programu "Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana".

U skladu sa kretanjima cena dolazi i do povećanja ili smanjenja prosečnih cena, pa pojedini obveznici imaju povećanje, a drugi smanjenje obaveze poreza na imovinu po godini. (Za ovu teritorija Beograda nije menjala)

Otuda slučajevi da su građanima pojedinih opština stigli umanjeni računi, ali se javljaju i paradoksalni primeri, koji se obično stavljaju pod izuzetke, odnosno, kasnije se rešavaju na druge načine.

Tako je na primer, ako postoji jedna mala opština sa malim prometom na tržištu nekretnina, a proda se jedna vila za visoku cenu, ta transakcija može uticati na bilans cele opštine.

Grad Beograd, po zakonu, ima obavezu svake godine da do 30. novembra da objavi prosečne cene kvadrata po vrstama nepokretnosti i zonama koje će se koristiti za utvrđivanje osnovice za porez na imovinu.

Kurir.rs/Telegraf