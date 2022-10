AKO VAM JE STANODAVAC PODIGAO KIRIJU ZBOG RUSA EVO KAKO MOŽETE DA SE ZAŠTITITE: Jedna stvar rešava sve muke!

Gotovo svakodnevno čujemo ili pročitamo da je neki stanodavac povećao kiriju stanarima bez ili sa najavom i to čak i do 100 odsto, a sve zbog masovnog dolaska stranaca prvenstveno Rusa u našu zemlju.

Mnogi stanari su na društvenim mrežama žalili na iznenadne odluke stanara o povećanju kirija, a jedini način da se podstanar zaštiti od takvog scenarija je potpisivanje ugovora.

Milić Đoković, agent za nekretnine, kaže da je jedini način da se podstanar zaštiti od naglog povećanja kirije jeste potpisivanje ugovora.

- Dakle, ukoliko je pre useljenja sklopljen ugovor između stanodavca i podstanara, rizik od naglih promena je smanjen na minimum. Stanodavci u Srbiji izbegavaju potpisivanje ugovora, ali i plaćanje poreza. Ipak, ugovor jeste jedini način da se zaštitite. Uvek to preporučujem jer u tom slučaju, stanodavac ne može da poveća kiriju kad on to poželi. Zakon o Obligacionim odnosima, doduše, priznaje i usmeni dogovor, kada je otkazni rok 15 dana, ali je najsigurnije potpisivanje ugovora - objasnio je Đoković.

Kada stanodavac može da poveća kiriju?

Stanodavac ima pravo da, po isteku ugovora, promeni visinu kirije - da je poveća ili smanji, uz obrazloženje zbog čega to traži. Jedna od stavki u ugovoru o zakupu je i određivanje da li je ugovor na određeno ili neodređeno vreme. Stručnjaci ističu da je bolja opcija neodređeno vreme, jer ugovor tada prestaje da važi otkazom, koji je takođe definisan ugovorom. Tako je unapred određeno kada ugovor može da se otkaže, kao i koliki je otkazni rok.

Ukoliko stanodavac predloži povećanje kirije uprkos svemu što piše u ugovoru, podstanar može da angažuje advokata. Za spor će biti nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

I advokat Nemanja Injac je nedavno rekao za Kurir da da su pisanim ugovorom o zakupu regulisani svi bitni elementi ugovornog odnosa, kao što su vreme trajanja zakupa, cena, uslovi pod kojima može da se raskine ugovor...

- Zakupodavac se može zaštiti tako što se ugovorom predvidi minimalan rok trajanja zakupa, pa je zakupac dužan da plati zakup za taj period i ne može raskinuti ugovor pre toga. Zakupodavac može takođe zahtevati i plaćanje zakupnine unapred za određeni period. Takođe je praksa da zakupac zakupodavcu ostavi i depozit u iznosu od jedne ili dve mesečne zakupnine koji služi kao garancija za neplaćene zakupnine ili eventualnu štetu na nepokretnosti.

Kurir.rs

