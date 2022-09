DOBAR ROD JABUKE, ZASTOJ U IZVOZU: Cene pale, a ovo je razlog

U toku je berba jabuka, za nas značajnog izvoznog voća. Na većini plantaža zbog prolećnog mraza i vrelog leta - stručnjaci očekuju rod do 25 odsto manji nego prošle godine. Iako je izvoz krenuo, usledio je mali zastoj, jer su cene pale - budući da se u Evropi očekuje značajan rod.

foto: Printscreen/RTS

Berba jabuka se obavlja i na plantaži u Titelu, koja se prostire na površini od dvestapedeset hektara, zbog kompletno primenjene savremene tehnologije.

"Zahvaljujući tome što imamo anti frost sistem u nedostatku padavina morali smo da dajemo veštačku kišu ili da nadoknadimo nedostatak vlage kroz rasprskivače koje ovaj voćnjak ima, objašnjava Uroš Novaković, direktor voćnjaka "Ćirić Agro MĐŽ" u Titelu.

foto: Printscreen/RTS

Jabuke se uglavnom beru ručno i svakodnevno im je potrebno oko 500 berača. Do njih je sve teže doći bez obzira na to što je dnevnica dobra.

"80 odsto su berači naši, a morali smo uvesti čak i Nepalce, jer fali radne snage osamdeset posto se bere ručno a dvadeset posto mašinski", kaže Dimitrije Čavić, poslovođa.

foto: Printscreen/RTS

Najveći deo jabuka sa ove plantaže završi na inostranom tržištu. Kažu naša jabuka može cenovno da se nosi s konkurencijom samo treba obratiti dodantu pažnju na kvalitet voća i pakovanja.

foto: Printscreen/RTS

"Očekujemo negde oko osamnaest do devetnaest hiljada tona jabuke, što se tiče same prodaje, počela sredinom avgusta meseca sa prvim izvozom i mi od prilike se nadamo da ćemo od osamdeset do devedeset posto naše jabuke da izvezemo dok će ostalih deset do petnaest posto ostati na domaćem tržištu", dodaje Gojko Zagorac, komercijalni direktor.

Trenutno najviše izvozimo za tržište bliskog istoka, izvozimo za Indiju i neka tržišta dalekog istoka. U ovoj kompaniji ističu da je poseban problem visoka cena energenata, cena prevoza je sa 3.000 evra po šleperu otišla na 11 do 12.000 evra što izuzetno opterećuje troškove proizvodnje, što automatsi utiče i na cene jabuka.

(Kurir.rs/RTS)