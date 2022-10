ODLIČAN BIZNIS ILI PREVARA? PRVI PUT NAPRAVLJENA PRECIZNA RAČUNICA: Koliko stvarno može da se zaradi od stana na dan

vlasnici stanova kažu da je to odličan biznis

BEOGRAD/NOVI SAD - Prilikom dolaska u mesta koja posećuju, mnogi turisti već odavno umesto hotela biraju stan na dan.

U mnogim evropskim metropolama, turistički veoma atraktivnim destinacijama, ovakav vid ugostiteljske ponude postoji već dugo, a sve je popularniji i u našoj zemlji. To je i razlog što je ponuda ove vrste ugostiteljske usluge sve veća i praktično da nema mesta u Srbiji gde taj vid ponude ne postoji.

Naravno, najbolja je ponuda u najvećim gradovima koji nude i bogatu turističku ponudu - Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali sve više raste i u drugim mestima a oni koji se bave ovim poslom mogu zaraditi i do 3.000 evra.

Oni koji posećuju Novi Sad, a žele da iznajme stan na dan, u prilici su da to učine veoma lako jer je ponuda velika, raznolika i prilagođena različitim potrebama i dubini džepa.

foto: Shutterstock

Koliko iznosi dnevni zakup

Cene iznajmljivanja stana na dan su različite i zavise od kvaliteta stana, ponude, lokacije, broja dana boravka, kao i broja gostiju, piše novosadski Dnevnik.

Dnevni zakup se kreće od oko 20 evra pa i do 100 evra, a menja se u skladu s brojem gostiju i brojem dana boravaka, odnosno što je više gostiju i što se duže ostaje, cena je povoljnija, iako ima i onih koji svoje prostore uvek izdaju po istoj ceni, bez obzira na to koliko je gostiju i koliko se dana boravi. Ipak, moglo bi se reći da se u Novom Sadu stan na dan najčešće može iznajmiti po ceni od oko 40 evra dnevno, ali, naravno, ima i jeftinijih i skupljih varijanti.

Najam stana na dan svakako je povoljniji nego da se odsedne u hotelu, ali to nije ni jedini ni najvažniji razlog za to što se neko odlučuje da iznajmi stan. Naime, za iznajmljivanje stana na dan češće se odlučuju mlađe osobe, kao i one koje žele da boravak u gradu koji su posetili osete na spontaniji i opušteniji način. Međutim, važno je reći i da stan na dan ne biraju samo turisti, koji su, bez sumnje, najčešći zakupci stanova na kraće vreme, odnosno među zakupcima je i dosta poslovnih ljudi, kao i onih koji dolaze na lečenje.

Dakle, ponuda je dobra, a cena zakupa se menja u zavisnosti od broja dana i broja osoba. Najpovoljniji je zakup duži od 16 dana, a najmanje novca po osobi izdvaja se kada je u stanu najviše gostiju. Tako je, recimo, dnevni najam stana na Grbavici, u kojem može boraviti maksimalno šest osoba, 53 evra. Taj iznos važi ukoliko u njemu borave jedna ili dve osobe, te je, ako ih je dvoje, po osobi dnevni najam 26,5 evra.

Ako stan zakupe tri osobe, dnevni najam ide na 65 evra, što znači da je po osobi cena noćenja nešto malo viša od 21,5 evra, najam za četiri osobe raste na 87 evra, kada ih je pet na 107, a kad ih je šest dnevni najam dostiže iznos od 117 evra dnevno, tako da je, uz pun kapacitet, noćenje po osobi oko 20 evra.

U ponudi je i stan za koji je dnevni najam 29 evra - za jednu i dve osobe, dok će tri gosta najam istog stana platiti 34 evra, odnosno nešto više od 11 evra po osobi.

Najam ze četiri osobe košta 39 evra, odnosno noćenje po osobi iznosi manje od 10 evra. Ima, naravno, i mnogo skupljih stanova, kao i onih kod kojih je cena najma uvek ista, pa je za stan u užem delu grada dnevni zakup 85 evra, bez obzira da li će u njemu boraviti jedna ili dve osobe.

Da je interesenata za ovu vrstu ugostiteljske usluge u Novom Sadu mnogo potvrđuje i to što su mnogi stanovi, posebno u centru grada, kao i oni više kategorije, već zauzeti i da je do kraja godine ostao tek koji slobodan termin.

Ima i onih koji su već sad izdati za Novu godinu, ali i onih u kojem slobodnog termina nema do marta naredne godine. To, naravno, ne znači da slobodnih termina za najam stanova na dan, čak i u centru grada, nema. Naprotiv, jer je u ponudi stan u samom centru grada za koji je dnevni najam za jednu i dve osobe 35 evra, za tri osobe 40, četiri osobe 45 evra, a za pet osoba 50, ukoliko se stan iznajmi na period do sedam dana, dok je uz duži najam iznos dnevnog zakupa manji, a slobodno je i mnogo drugih, veoma povoljnijih stanova.

Važno je reći i da se iznajmljivači trude da svoju ponudu što više prilagode zahtevima gostiju, pa je sve više onih koji obezbeđuju mesto za parkiranje, boravak kućnih ljubimaca... Treba reći i to da su gosti upozoreni da u stanu koji se iznajmljuje na dan ne mogu praviti slavlja i boraviti više osoba od onog broja za koji je stan registrovan.

Oni koji žele da provedu novogodišnje praznike u Novom Sadu, zakupljujući stan na dan treba da budu spremni na više cene od onih koji sada važe jer dnevni najam u to doba godine može biti skuplji u rasponu od 50 pa do 150 odsto, a stan se mora iznajmiti na najmanje tri dana. Što se tiče plaćanja - u nekim slučajevima potrebno je platiti deo zakupa prilikom rezervacije, negde to nije neophodno, neko vraća celokupan uplaćeni novac ukoliko se rezervacija otkaže na vreme, a neko samo deo.

Cene najma stanova koji se izdaju na dan u Novom Sadu drastično rastu tokom Egzita. Naravno, cene zavise od lokacije i kvaliteta smeštaja, ali, bez razlike, dnevni najam u tom periodu daleko je veći nego uobičajeno. Najpovoljniji je dnevni najam od 80 evra dnevno, najčešći iznos dnevnog zakupa koji iznajmljivači traže je 200 evra, a dnevni zakup tokom Egzita dostiže i iznos od 600 evra. Tokom ovog festivala stan se ne može iznajmiti na period kraći od dva dana, a najveći broj iznajmljivača zahteva da se stan zakupi na najmanje četiri dana.

Kurir.rs/Dnevnik