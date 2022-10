IVANA PRODALA 48 KVADRATA U RAKOVICI I KUPILA STAN OD 72 NA MORU: I to u ovoj zemlji EU! Evo šta će dalje, ovo je njen plan

BEOGRAD - Tendencija rasta cena nekretnina u Srbiji kao i nimalo optimistične prognoze u pogledu stagnacije ili pada cene kvadrata, naterala je kupce da se okrenu drugim tržištima i to – stranim.

Pored Soluna, sve atraktivnija destinacija za domaće kupce je i Trst. Kako izveštavaju italijanski mediji, ovaj grad beleži porast prodaje nekretnina od 10 posto u odnosu na isti period prošle godine, a lokalni agenti za nekretnine jednoglasni su u oceni da je reč o pravom tržišnom bumu. To potvrđuje i Biljana Klepić, agent nekretnina u tršćanskoj agenciji, zadužena za klijente Istočne Evrope.

"Trst je oduvek bio interesantan grad za investiranje u nekretnine, pre svega jer je univerzitetski grad. Poslednjih dvadeset godina tendencija stranog ulaganja je u stalnom porastu, posebno među Austrijancima i Nemcima, a zadnje dve godine naglo je poraslo interesovanje kupaca sa naših prostora. Jedni kupuju za sopstvene potrebe kako bi povremeno dolazili u Trst, dok većina to vidi kao dobru investiciju jer je na uloženi novac zarada na godišnjem nivou od 6 do 8 posto", kaže ona, piše Telegraf.

Jedna od njih je i Beograđanka Ivana koja je, kako kaže, na ideju došla pre dve godine a uspela da je realizuje pre par meseci:

- Često sam odlazila u Trst turistički i jako mi se dopao. Nakon što su mi se porodične okolnosti promenile, rešila sam da tamo kupim stan sa idejom rentiranja čime bih pokrivala troškove života u Beogradu. Naravno, postoji ideja i da se jednog dana, kada se za to stvore uslovi, tamo i preselim - kaže ona.

Nakon prodaje stana od 48 m2 u Rakovici, Ivana je od tog iznosa uspela ne samo da kupi stan od 72 m2 u ovom italijanskom primorskom gradu, već i pokrije sve prateće troškove.

– Stan sam kupila preko agencije za nekretnine i sve je išlo glatko i brzo - ističe ona.

Prema rečima Biljane Klepić, prosečna cena kvadrata trenutno se kreće od 1.200 do 2.800 evra za useljiv stan, a u zavisnosti od zone u kojoj se nalazi, dok ispod te cene još uvek mogu da se nađu stanovi visoke spratnosti, u zgradama bez lifta i uz neophodno renoviranje. Cena kvadrata za novoizgrađene stanove ide i do 4.000 evra po kvadratu.

Pazite na dodatne troškove

Ono na šta Klepić ukazuje jesu i dodatni troškovi na koje kupac treba da računa:

"Na dogovorenu cenu potrebno je još minimalno 12.000 evra i to za sledeće troškove: porez na promet nekretnine koji iznosi 9 odsto na katastarsku vrednost a koja je obično niža od kupoprodajne. Zatim, tu je usluga notara koja se kreće od 1.500 do 2.000 evra. Provizija agencije je 4 odsto na dogovorenu cenu plus pdv koji iznosi 22 odsto. Ukoliko kupac ne govori italijanski jezik, valja računati i na troškove prevodioca".

Prilikom izdavanja nekretnine, u Italiji je obavezan ugovor kojim se štite kako vlasnik stana tako i podstanari. Postoje različiti tipovi ugovora, od čega zavisi i visina poreza. No, dok se stan ne izda, vlasnika nekretnine očekuju stalni troškovi:

- Reč je o troškovima održavanja zgrade koji se kreću od 40 pa do 150 evra ali i više od toga u zavisnosti od grejanja koje postoji u zgradi (ako je autonomno, troškovi su manji, a ako je centralno onda su veći jer je uračunato grejanje). Zatim, tu je porez na imovinu, kao i računi za struju, vodu i gas, te odnošenje smeća.

Ono što bi budući vlasnici nekretnina u Trstu sa srpskim pasošem trebalo da imaju na umu, a što potvrđuje i Biljana Klepić, jeste mogućnost i dužina boravka u Italiji:

- Za građane Srbije biti vlasnik nekretnine u Italiji nije dovoljno za dobijanje boravišne dozvole. Nažalost, i za njih važi zakon maksimalnog boravka od 3 meseca, te je samo uz posebne uslove moguće dobiti boravišnu dozvolu na duži period.

Popularna i Grčka

Kako je Blic nedavno pisao, sudeći po potražnji i zainteresovanosti naših građana, investiranje novca u nekretnine, a naročito u Grčkoj se izgleda dobro isplati. Pored toga što obezbeđuju sebi sigurno mesto za odmor, oni koji se odluče da izdaju kupljene nekretnine tokom leta mogu sasvim pristojno da zarade.

Kako kažu u tamošnjim agencijama za nekretnine u poslednje vreme interesovanje Srba za nekretnine u Grčkoj ne jenjava, naročito ne ove godine. Interesovanje naših građana sve je veće, a najviše za one destinacije gde su letovali tokom prethodnih godina.

Cena kvadrata Srpski državljani masovno kupuju stanove u Grčkoj, kao što smo već naveli jedan od glavnih razloga je niža cena. Neki uzimaju čak i po nekoliko nekretnina. Naime, dok je prosečna cena kvadrata u prestonici 1.680 evra, za stan u Paraliji od 45 kvadrata na 500 metara od plaže možete iskeširati 45.000 evra, dok bi, poređenja radi, nekretnina po toj kvadraturi i prosečnoj ceni u Beogradu koštala čak 75.600 evra.

Stanove obično kupuju porodice, najtraženiji su manji stanovi, sa cenom do 60.000 evra. Obično se odlučuju za Halkidiki, ali i Olimpsku regiju, zbog lepih plaža i čiste vode. Nešto manja potražnja je za stanovima u Solunu i Paraliji. Najčešće biraju nekrtetnine na mestima gde su već ranijih godina letovali, a većina njih se posle kupovine odluči na izdavanje. Trenutno je situacija takva da teško može da se nađe bilo gde slobodan stan.

