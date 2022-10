AKO IMATE DINARSKI KREDIT HVATAĆETE SE ZA GLAVU POSLE OVE ODLUKE! Skaču rate, čeka se odluka Narodne banke Srbije!

Narodna banka Srbije će na današnjoj sednici Izvršnog odbora odlučivati o daljem eventualnom povećanju referentne kamatne stope, što samim tim znači i dalji porast cene dinarskih kredita za sve koji su zaduženi u domaćoj valuti.

Do sada je referentna kamatna stopa sa jedan stigla do 3,5 odsto, a to znači da će s rastom kamatne stope NBS svi dinarski krediti poskupeti jer će im rate biti veće zbog rasta kamate.

Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da može doći do povećanja referentne kamatne stope.

foto: Beta/Miloš Miškov

- Mi skoro u potpunosti u skladu sa mogućnostima sledimo monetarnu politiku ECB. Trenutni stav je da je usporavanje privrede usled rasta eskontne stope manja šteta od dvocifrene inflacije. Ko se zadužio sa varijabilnom kamatom moraće negde drugde da štedi ili da više zaradi. Rast kamatne stope vodi smanjenju odobrenih kredita - rekao je Stevanović za Kurir.

Podsetimo, u aprilu je kamatna stopa bila povećana za pola odsto i tada je iznosila 1,5 odsto. U maju je usledilo novo podizanje kamatne stope, na dva odsto, a u junu smo stigli do 2,5. Narednog meseca je narasla na 2,75 odsto, u avgustu na tri. Prošlog meseca je kamatna stopa skočila na 3,5 odsto.

Kurir.rs

Bonus video:

02:27 KREDITI ĆE RASTI JOŠ GODINU I PO DANA! Postoje 2 mogućnosti za zadužene građane, ali za jednu stvar PITAJU SE SAMO BANKE