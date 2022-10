ŠTEDNJA U OVOJ VALUTI MENJA VAŠE FINANSIJSKO STANJE! Vasić otkrio koliko je bitna promena kursne liste i NENORMALNI SKOK DOLARA

Američki dolar je dostigao veću vrednost od britanske funte što decenijama nije zabeleženo. Berza je svakako u poslednje vreme promenljiva, pa ove oscilacije najviše zanimaju štediše, privrednike i one stanovnike koji imaju potrebu za korišćenjem različitih stranih valuta.

Vladimir Vasić, sekretar iz "Udruženja banaka Srbije", istakao je koliko je ova promena bitna za građane Srbije.

- Nema mnogo uticaja na nas da li je dolar jači od funte ili obrnuto. To ima uticaja na one koje imaju obavezu da plaćaju iz dinara ka dolarima. Vi ako uvozite iz Amerike treba će vam više dinara da to uvezete. Drugi motiv je da se nafta i gas i dalje obračunavaju u dolarima i to je dodatan pritisak na cenovnu stabilnost - rekao je Vasić.

foto: Kurir Televizija

On je potom otkrio koja je valuta najbolja za štednju.

- Tradicija jeste srpski dinar. Stabilnost je prisutna odnosno imamo stabilan kurs. Štednja u dinarima je i dalje isplativija u odnosu na bilo koju drugu valutu. Naravno, na drugom mestu je evro. Zašto? Zato što mi uvozimo i izvozimo najviše i EU. Tako da su najbolje valute za štednju dinari i evri, a ne rublje, dolari ili švajcarac - rekao je Vasić.

