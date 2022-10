NIJE BAJKA! MARKO IZ VRŠCA IMA 18 GODINA, A ZARADI DO 30.000 DOLARA DNEVNO, I TO LEŽEĆI: Nosi roleks, vozi skupa kola, evo i KAKO

Ima 18 godina, a, kako tvrdi, za jedan dan zaradi i do 30-ak hiljada dolara! I sve to ležeći!

Zvuči kao bajka... Marko Ćurguz iz Vršca živi u toj bajci!

Na društvenim mrežama često se hvali simbolima luksuznog života, vozi skupa kola (vozni park mu je "težak" oko 100 hiljada evra), nosi roleks, časti društvo, a zaradu je stekao kupovinom i prodajom stranih valuta na globalnom tržištu.

Ćurguz je preko igrica i naloga na društvenim mrežama, tokom karantina u vreme pandemije korone, došao na ovo onlajn tržište i malo po malo počeo da uviđa kako ceo sistem funkcioniše, pa je od početnih gubitaka, preko skromnih dobitaka, praktično za dve godine uspeo da postane pravi bogataš. I ne samo to. Smatra se jednim od najpouzdanijih savetnika/trejdera za ovu vrstu onlajn trgovine na Balkanu. U jednom od retkih intervjua datom za podkast koji se bavi mladim preduzetnicima, specijalno iz internet i IT sektora, Davcast, Ćurguz je otkrio kako je došao do velike zarade i još poneke cake vezane za trgovinu svetskim valutama.

Kriptovalute uništavaju banke

"Ne volim tržište kriptovalutama. Tu dođe jedan čovek, tvituje nešto i ode mi sva zarada. Koristim kripto-novčanik da primim uplate, jer smatram da će kriptovalute zauvek da postoje i da bitkoin nikad neće da ode do nule, jer je to finansijski vrtlog napravljen od strane jedne zajednice. Kao što je imejl uništio poštu, tako kriptovalute uništavaju banke. U banci, da bi poslao neki novac, moraš da prođeš kroz glomaznu papirologiju, dok u kriptovalutama kopipejstuješ adresu, klikneš i za 3 sekunde novac ti je na raspolaganju. A možeš da pošalješ 500 miliona dolara. Nikog sume ne interesuju", objasnio je mladi preduzetnik.

Ćurguz je potom objasnio kako je došao do velike zarade, objasnivši da se kada obaviš uspešan "trejd", osećaš kao "najjači čovek na svetu".

Zaradim i pola miliona evra mesečno

"Više volim aktivni prihod nego pasivni. Mislim da treba da imaš dovoljno velike aktivne prihode da bi kreirao pasivne prihode. Sad imam neke pasivne prihode koji mi ne utiču puno na stil života. Potrudiću se da ih dignem na viši nivo, ali sam i dalje fokusiran na aktivu. Hoću da mi aktivan prihod bude šest figura mesečno, što još nisam dostigao – imam 200, 300, 400, 500 hiljada evra mesečno. To kad dostignem, mogu da smirim, da kupim zgradu, preprodam, dža, bu… Foreks mi je zanimljiv, ušao mi je u krv, već dve i po godine gledam čartove… Volim taj vrtlog! Kad zaređaš par trejdova koji su jedna prema pet ili jedna prema deset, osećaš se kao najjači čovek na svetu", iskreno je priznao Ćurguz, a onda pojasnio kako je došlo do najveće zarade koju je ostvario u samo jednom danu.

"Najveći trejd sam imao u maju ove godine - 32 hiljade dolara. Od tih para, nije sve moje, već 75 odsto. To je, čini mi se, bilo jedan prema 27 na evro dolara. Znači, ako uložiš 10 dolara povrat je 270. Ako uložiš hiljadu, 27 hiljada. A ja sam uložio nešto preko hiljadu. Rizikovao sam jedan i procenat, a dobio 27 posto. Fora je što se to tržište stalno menja u skladu sa situacijom u svetu."

U školu idem kad se naspavam

On još uvek ide u srednju školu, a ambicija mu je da nastavi karijeru koju je započeo, ali i da završi pravni fakultet i postane advokat.

"I dalje idem u školu, četvrti sam srednje. Uglavnom odlazim na drugi veliki odmor, kad se rasanim i to kolima, a ako sam umoran - taksijem. Inače, planiram da kad završim srednju školu, nakon dve godine, kad razradim biznis i relaksiram se, upišem privatni pravni fakultet, jer su mi otac i majka pravnici, i odradim specijalizaciju za advokaturu i time se bavim iz hobija, jer mi pare odatle neće trebati. Moje je mišljenje da ko ima kefalo treba da ostane na Balkanu, a ko nema - neka beži preko", kazao je Ćurguz.

