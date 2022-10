CENE ZIMNICE NA PIJACAMA U SRBIJI: Tegla ajvara 1.200 dinara, mešana salata 270, pekmez 700! Evo gde je turšija najjeftinija

Na beogradskim pijacama tegla od 700 grama ajvara prodaje se uglavnom od 800 do 1.200, a širom Srbije od 600 do 1.000 dinara. U trgovinskim lancima se na sniženju pakovanje od 690 grama može naći za 315 dinara, dok su redovne cene značajno više. Tako, najskuplja tegla ovog proizvoda od 560 grama u marketima košta 1.124 dinara.

Za litar i po mlevenog paradajza na zelenim tržnicama treba izdvojiti od 200 do 300 dinara, a litar ovog ceđenog soka uglavnom se prodaje od 250 do 300. Flaša tog proizvoda u prodavnicama se kreće od 115 dinara, koliko košta na akciji, do 400. Pijačni prodavci ukiseljene ljute papričice u flaši od pola litra nude uglavnom za 150, a 700 grama turšije za 300 dinara. U marketima se mogu naći slični proizvodi pod nazivom mešana salata, a najjeftinija je tegla od 670 grama koja na sniženju košta 130 dinara, dok redovna cena ide do 250.

Džemovi i pekmezi u tegli od 700 grama, na pijaci se prodaju od 500 do 700 dinara. U trgovinskim lancima teglica džema od 370 grama na akciji košta 240, a redovna cena je 400 dinara. Proizvođač i prodavačica na jednoj beogradskoj pijaci, Jasna Jović kaže da potrošači slabo pazare zimnicu.

foto: Youtube Printscreen

- Potražnja je drastično pala u odnosu na prošlu godinu - ističe Jovićeva. - Nema narod para, sve je skupo, kupuju samo najosnovinije.

Slično nam je reklo nekoliko prodavaca, ali neki kažu da je sada tek početak i da očekuju da će kasnije biti bolja prodaja. Građani uglavnom nemaju vremena da sami spremaju zimnicu, ali kažu i da se ne isplati.

- Spremila sam samo nekoliko tegla ajvara, jer ga samo ja jedem u porodici - kaže nam Snežana Dimitrijević.

- Kada se sabere i utrošeno vreme, isplati se više kupiti zimnicu.

Cene na niškim pijacama su raznolike, a u ponudi se može naći baš sve od zimnice. Za teglu domaćeg ajvara Nišlije treba da izdvoje uglavnom oko 700, a na pojedinim mestima cene idu i do 1.000 dinara po tegli. Flaša od litar i po domaćeg, kuvanog paradajza, ljutog i blagog košta 250 dinara. Džem od šljive je 300, dok je od šipka i jagode skuplji za 100 dinara.

foto: Shutterstock

Barena paprika i turšija u velikoj tegli prodaju se za 500 dinara. Za iste proizvode, cene su niže u velikim marketima, ali Nišlije kažu da kvalitet ne može da se poredi.

- Takozvani domaći ajvar u marketima može da se kupi i za 350 dinara, ali to nije to. Pun je ljuspica i semenki, a spremljen je na drugačiji način, to se oseti po ukusu - kaže jedna Nišlijka.

foto: Stefan Kojić

Piroćanci teglu ajvara na pijaci plaćaju oko 800 dinara, dok se u objektima pojedinih maloprodajnnih lanaca može naći i za 400. Pindžur košta oko 600 dinara. Cene raznih sirupa od divljeg i domaćeg voća kreću se od 500 do 1.000 za litar. Najskuplji su sirupi od borovnica, brusnica i drugog šumskog voća. DŽemovi i pekmezi mogu se pazariti od 500 do 700 dinara za teglu. Najskuplji su od smokava, dok tegla šljive vredi od 300 do 500 dinara.

DŽEM OD ŠLJIVA MOŽE I ZA 250

Na Futoškoj, jednoj od najposećenijih novosadskih pijaca, ljuti ajvar košta 600, turšija je 300, a litar kuvanog paradajza prodaje se za 200 dinara. Teglu džema od šljiva Novosađani pazare za 250 dinara.

U LESKOVCU NAJPOVOLJNIJA TURŠIJA

Leskovčani u marketima teglu ajvara od 560 grama plaćaju od 535 do 680 dinara. DŽem od šljiva prodaje se od 660 do 750 dinara u pakovanju od 670 grama. Na akciji se ova voćna poslastica može naći znatno jeftinije. Tako, džem od mešanog voća, košta oko 400 dinara za teglu od 700 grama. Turšiju, u ambalaži od 840 grama, pronašli smo po ceni od 274 dinara, dok ona najskuplja na koju smo naišli, košta i preko 370 dinara. Litar soka od paradajza Leskovčani pazare u rasponu od 223 do 286 dinara.

