KAKO DO 5.000 OD DRŽAVE? SVI DETALJI: Evo ko može da se prijavi, procedura BRZA i LAKA

stiže do nove godine

Kako je predsednik Aleksandar Vučić najavio, a ministar finansija Siniša Mali potvrdio, mladi će moći da se za novu novčanu podršku države prijavljuju od 1. do 15. decembra. Ministar je podsetio i da je tokom ove godine država dva puta izdvojila po 100 evra za građane od 16 do 29 godina.

Ovoga puta, kroz meru koju je juče tokom svog obraćana najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, mladi od navršenih 16 do navršenih 29 godina će dobiti po 5.000 dinara novčane podrške od države, pred Novu godinu.

Prijava će biti moguća od 1. do 15. decembra.

Pitanje isplate ove novčane podrške biće regulisano posebnim zakonskim rešenjem, koje priprema Ministarstvo finansija, a mehanizam prijave će, kao i do sada, biti brz i jednostavan.

Postupak će biti isti kao i za prethodne pomoći države za mlade koje su bile ove godine. U februaru i junu već dva puta država je davala pomoć mladima od 16 do 30 godina.

To znači da će link za prijavu biti otvoren 1. decembra u ponoć, a svi će moći da se prijave na sajtu Uprave za trezor.

Pravo na prijavu imaju svi mladi, državljani Republike Srbije koji u trenutku prijave imaju između navršenih 16 i 29 godina, prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu.

To znači da mogu da se prijave svi koji su do početka prijave napunili 16 godina, a nisu do tog datuma napunili 30 godina.

Za ovaj novac treba da se prijave samo oni mladi koji se nisu prijavili u prva dva kruga, što su uglavnom oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina, dok će svi ostali, koji su dobili 100 evra prvi ili drugi put pomoć a još nemaju 30 godina, sada po automatizmu dobiti i 5.000 dinara.

U prvoj krugu pomoći prijavilo se više od milion mladih, a iz budžeta je isplaćeno više od sto miliona evra u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate, po srednjem kursu NBS.

U januaru ove godine za pomoć od 100 evra prijavilo se 1.019.796 ljudi.

"Država, uprkos brojnim izazovima prouzrokovanim aktuelnom krizom u svetu, ima dovoljno sredstava da pomaže svoje građane, a da to ni na koji način ne ugrozi naše javne finansije", rečeno je u Ministarstvu finansija.

(Kurir.rs/Novosti)