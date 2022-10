SADA KOŠTA ISTO KAO KAD JE KUPLJEN NOV! Polovnjaci za godinu dana poskupeli 20 odsto

Automobili su skuplji za više od 30 odsto u odnosu na period pre dve godine, a i dalje su mnogima nedostupni i to ne samo zbog cene. U autokućama kažu da bi vlasnici novih vozila koja su kupili 2019. danas prilikom njihove prodaje, nakon što su ih koristili i do tri godine, opet mogli da dobiju istu cenu koju su dali za kupovinu svog novog automobila.

Cene i dalje rastu, a ni rokovi isporuke novih vozila se ne smanjuju. Na nove automobile se čeka u proseku od tri do šest meseci, a dešava se da se ovaj period produži i do devet meseci u ekstremnim slučajevima.

Sve to je doprinelo povećanju potražnje za polovnjacima, pa svako ko želi da proda svoje polovno vozilo, sada može da zaradi više nego ikada pre - pod uslovom da ne mora da kupi drugi auto.

Rokovi isporuke koji su se rastegli, smanjili su i broj kupoprodaja, pa i novi i polovni automobili od početka godine beleže pad prodaje. Stručnjaci kažu da su mnogi odustali od kupovine zbog poskupljenja, ali i zbog neizvesnosti, jer je praktično jednu krizu sa virusom korona i usporenim lancima snabdevanja, od koje se tržište još oporavlja, sustigla druga sa ratom u Ukrajini, koja je jedan od većih proizvođača komponenti u autoindustriji.

Već neko vreme svedočimo rastu cena automobila, koji je posledica disbalansa ponude i potražnje na tržištu. Još usled pandemije virusa korona došlo je do poremećaja proizvodnje novih vozila, nabavke delova i komponenti, transporta, a sada se i sukobi u Ukrajini odražavaju na svaki segment auto-industrije. Manja ponuda novih vozila oslikava se i na ponudu polovnih, a samim tim i na njihove cene.

Milan Belin iz Srpske asocijacije uvoznika vozila kaže za Euronews Srbija da se na nove automobile i dalje čeka po nekoliko meseci i ukazuje da je to situacija koja će nas očigledno pratiti i tokom sledeće godine.

"Definitivno i dalje cene idu na gore, zbog više razloga, da li je to materijal, transport, energenti i sve što utiče na njihov rast. Teško je utvrditi koliko je tačno poskupljenje, zavisi od brenda vozila, ali u proseku je to oko 30 odsto. Ne očekujemo smirivanje ove situacije u kratkom roku, jer nema promena koje bi ukazale na to", navodi Belin.

On objašnjava da se sa protokom vremena od dve do tri godine automobil gubi na vrednosti oko 30 odsto, što znači da su oni koji su pre dve ili tri godine kupili novo vozilo sada na istom i da mogu da ga prodaju po istoj ceni, a neki možda i da zarade.

Ionako tešku situaciju zakomplikovao je i rast kamata, pa su poskupeli i krediti, što je mnoge navelo da dobro razmisle da li je pravi trenutak za zaduživanje.

"Kada je u pitanju prodaja novih vozila i dalje se taj odnos negde kreće oko pola-pola. U istom procentu automobili se prodaju za gotovinu i na kredit. U septembru je bilo zatišje, što je sezonski trend, u smislu da uvek zbog drugih troškova domaćinstava padne potražnja za vozilima, ali očekujem da će se interesovanje vratiti u drugoj polovini oktobra i do kraja godine, kada je period pojačanje potražnje", kaže Belin.

foto: Shutterstock

On napominje da ljudi čekaju da vide šta će se desiti i dodaje da generalno, vozila nema dovoljno, da se dugo čekaju, tako da se dešava da se oni kojima je auto hitno potreban opredeljuju i da kupe polovan skuplji auto, nego da novi čekaju mesecima.

"Rokovi isporuke su od tri do šest meseci, a u nekom trenutku je bilo i devet. Opet su duži rokovi od onoga što smo imali i manje su količine raspoloživih vozila. Ranije je standardno bilo od momenta proizvodnje dva meseca, to je bio uobičajeni rok isporuke kod masovnih proizvođača automobila, od momenta kada se naruči dok se ne isporuči su bila dva meseca, a sada smo daleko od toga da je to moguće", kaže Belin.

Polovnjaci za godinu dana poskupeli 20 odsto

Romana Rakov sa portala Polovni automobili kaže da je cena vozila do 20 godina startosti koji su oglašeni na sajtu u periodu od januara do avgusta veća za 21 odsto u odnosu na njihovu prosečnu cenu u istom periodu prethodne godine, a čak 29 odsto u odnosu na prosek u istom periodu 2020.

Prema analizi sajta Polovni automobili prodaja polovnih automobila iz uvoza je u prvih osam meseci manja 15 odsto u odnosu na prodaju ostvarenu u istom periodu prethodne godine.

"Sa druge strane, prodaja polovnih automobila u prvih osam meseci ove godine nadmašila je prodaju u istom periodu 2020. za 4 odsto. Ipak, to je i dalje 12 odsto manje nego 2019. godine, pre pandemije. Ovakvi prodajni rezultati mogu biti i posledica aktuelnih dešavanja u svetu, odnosno neizvesnosti koja je jedan od glavnih faktora odlaganja kupovine", kaže Romana Takov, sa portala Polovni automobili.

Ona napominje da sukobi između Rusije i Ukrajine imaju značajan uticaj na auto-industriju, jer su to dve važne zemlje po pitanju sirovina i komponenti neophodnih za proizvodnju automobila.

"Kada govorimo u procentima, prodaja novih automobila u periodu od januara do avgusta tekuće godine je 4 odsto manja nego prethodne, a čak 14 odsto veća nego 2020. godine. Ipak, kada se uporede prvih osam meseci ove godine sa prodajom ostvarenom u tom periodu 2019, tada dolazimo do podatka da je prodaja novih automobila sada 15 odsto manja", kaže Romana Takov.

(Kurir.rs/Euronews Srbija)