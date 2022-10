LAŽNI PRODAVAC MI JE UZEO 15.000 EVRA ZA AUTO I NESTAO BEZ TRAGA: Ko kupuje polovnjake nek povede računa!

Izvesni Filip Đorđević, vlasnik firme "Bobovo trans" iz Svilajnca, oglašavao je preko interneta polovne automobile za prodaju, od potencijalnih kupaca unapred je uzimao kaparu od po nekoliko hiljada evra, od pojedinih čak i ceo iznos za vozilo, ali niko od nasamarenih plaćeni automobil nikada nije dobio, a kamoli provozao, tvrde za Kurir prevareni kupci.

Đorđevićeva firma je, kako kažu, oglašavala oko 15 vozila, uglavnom veće vrednosti, između 8.000 do 40.000 evra.

- Hvalio je ta vozila, imao je dobru priču... Zvao sam ga i rekao da hoću da kupim auto, proverio sam i njegovu firmu na APR, bila je aktivna - priča za Kurir jedan od prevarenih (ime i prezime poznati redakciji) i nastavlja:

- Đorđević je naglasio da je to auto u dolasku, da će biti u zemlji za dve do tri nedelje i da je procedura da se da 30 odsto avansa, a ostatak novca kad vozilo stigne. Cena automobila koji sam želeo da kupim bila je 9.800 evra, a ja sam dao kaparu 6.100 evra, više od tih 30 odsto. Našao sam se s njegovim kurirom u Beogradu, jer je on imao izgovor da ima puno posla, taj čovek mi je dao priznanicu i neki ugovor, a ja njemu novac.

Priznanice foto: Privatna arhiva/Kurir

Sagovornik Kurira kaže da je naknadno ustanovio da ugovor koji je dobio nije bio verodostojan, a da je pečat na priznanici bio skeniran. Tada je, kaže, počeo da sumnja da je u pitanju prevara.

- Đorđević mi se javio telefonom, izvinjavao se i govorio da će vozilo kasniti nekoliko dana zbog carine. Tada je tražio da mu isplatim ostatak novca za vozilo. To sam odbio jer nije bio takav dogovor, a on je rekao da ću morati da sačekam još dve nedelje, jer prednost imaju kupci koji su mu dali ceo iznos - kaže naš sagovornik, koji navodi da je zbog toga rešio da odustane od kupovine.

- Đorđević se nije bunio, tražio je broj računa i rekao da će mi sutradan poslati novac. Uplatio je samo 110.000 dinara. Pokušavao sam da ga dobijem, nije se javljao, slao sam mu i poruke. U jednoj poruci je rekao da ima problem s povraćajem novca navodno zbog te firme od koje on kupuje vozila. Naravno, novac nisam nikad dobio, a ni auto - ogorčen je sagovornik Kurira.

On je potom tužio Đorđevićevu firmu, dobio je na sudu, ali dug nije uspeo da naplati.

Predračun foto: Privatna arhiva/Kurir

- Naknadno sam ustanovio da ta njegova firma nikad ništa nije uvezla u Srbiju. U pokušaju da dobijem svoj novac, potrošio sam skoro 1.500 evra. Đorđević nema ništa na svoje ime, a firma mu je stavljena u blokadu, nema nikakva sredstva na računu, nemoguće mu je ući u trag, adresa mu je pasivna - navodi oštećeni, koji upozorava i da je Đorđević skidao slike sa interneta i reklamirao nepostojeća vozila, a kupce mamio dobrom cenom.

Povučeni oglasi Stiglo više prijava za prevaru Sa sajta koji je oglašavao vozila Đorđevićeve firme "Bobovo trans" naveli su za Kurir da su dobili više prijava korisnika koji su sumnjali da je reč o prevari: - Bili smo u kontaktu sa oglašivačem i zatražili da razlozi zbog kojih je cena niska budu jasno navedeni u opisu oglasa. Proverili smo i da li je firma registrovana u APR, što je bio slučaj. Ovaj oglašivač više nije na našem sajtu, mi nemamo dokaza da se radilo o prevari, ali svakako sugerišemo potencijalnim kupcima da prilikom kupovine automobila budu obazrivi kako bi na vreme identifikovali pokazatelje potencijalne prevare i izbegli je. Takvi pokazatelji mogu biti neubedljivi razlozi za hitnu prodaju automobila, nerealno niska cena, zahtev za davanjem kapare pre nego što se vozilo vidi, komunikacija s prodavcem isključivo putem mejla...

- Sva vozila su bila ispod cene u odnosu na ostale oglase, to je sigurno radio da bi privukao potencijalne kupce. Kad sam ga pitao zašto je cena niža, on je govorio da kad je nekome hitna prodaja u Švajcarskoj, on to kupi i prodaje auto s malom maržom - kaže naš sagovornik i tvrdi da je krajem prošle godine Đorđević prevario nekoliko ljudi, da je konkretno od njega uzeo 6.100 evra, od troje po 15.000 evra, a od dvoje skoro po 30.000 evra.

Kako saznajemo, ostali prevareni su digli ruke i odustali od tužbe protiv Đorđevića, a među njima i drugi sagovornik Kurira (ime i prezime poznati redakciji), koji kaže da je Đorđeviću dao 15.000 evra u ratama, za koje je dobio priznanice i ugovor:

- Kada je došlo vreme da mi stigne auto, rekao je da kasni, da će stići za tri meseca, nudio mi je zamensko vozilo. Auto nikad nisam dobio, a ostao sam bez novca. Ako ga tužim i dobijem presudu, platiću sve sudske troškove, a Đorđević meni kad bude imao, znači nikad! Prevaren sam.

Ovo je automobil koji kupac nikada nije dobio foto: Privatna arhiva/Kurir

Kurir prethodnih dana nije uspeo da kontaktira sa Đorđevićem, njegov broj telefona bio je nedostupan, a nije odgovorio ni na mejl koji smo mu poslali na adresu za kontakt registrovanu u APR.

Činjenice / Šema prevare - postavi oglas za prodaju automobila - ponudi cenu primamljivu kupcu - ubeđuje kupca da je cena niža zbog male marže - traže avans od 30 odsto dok ne stigne vozilo - šalje kurira da uzme avans i daje priznanicu kupcu - kurir mu šalje novac autobusom - kada dođe vreme da stigne auto, izvinjava se i ubeđuje da vozilo kasni zbog carine - potom traži da mu se uplati ostatak novca - nakon što ovo kupac odbije i odustane od kupovine, kaže da će vratiti novac - novac ne bude vraćen, a on isključuje telefon

Kurir.rs/ Mina Branković

