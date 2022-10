GRADIMIR IZ LESKOVCA ČASTIO RADNIKA ZA ROĐENDAN PUTOVANJEM: Ako želite dobrog radnika, morate i da ga platite! Daje i DŽEPARAC

Leskovčanin Gradimir Mitić, biznismen, častio je svog radnika za rođendan, ni manje a ni više nego putovanjem u Pariz. I džeparac mu je dao pride.

Budući da je u prošlosti prošao "sito i rešeto", Gradimir, koji ima dve firme i ponosni je otac troje dece, zna i kako je biti radnik za platu, te je odlučio da pored biznisa koji njemu olakšavaju život, olakša život i svojim zaposlenima.

Gradimir je zato svom radniku Vitomiru Cibiću ulepšao rođendendan jednim skromnim putovanjem.

- Vitomir kod mene radi oko četiri meseca, nikada neću naći radnika kao što je on i ja sam uvek neko ko nastoji da mu radnici budu srećni i zadovoljni. Sedeo sam sa svojom ženom i došao sam na ideju da mu poklonim putovanje u Pariz za rođendan, da ode malo da se odmori. Vitomiru sam uplatio putovanje, i dao novac za džeparac - priča Gradimir za Telegraf i dodaje:

- Znate kako, ja imam dosta novca, nekada sam ga i u džakovima nosio, ali mi nikada nije bio bitan. Ako želite dobrog radnika, morate i da ga platite. Ja imam dve firme i u svakoj su radnici zadovoljni. Kod mene je pravilo, kada idu na odmor od mesec dana, ako im toliko treba, to nije problem. Plus uz sve što je plaćeno dobijaju i bonus od 200 do 400 evra kako bi imali da uživaju. Ja se vodim politikom, ako radnika platite kako treba, on će dati svoj maksimum i plašiće se da ne izgubi posao, e tada je lepo i meni i njima. Ja imam sigurne i dobre radnike, a oni imaju sjajnu platu i lep život. Koliko god da zaradim, ja trošim, ali mi je samo bitno da dva puta godišnje odem na more na po pet dana, neko ode u cugu deset i više, ja dva puta po pet. Imam ženu i troje dece, tako da sam posvećen njima i svim mojim radnicima.

Vitomir se trenutno nalazi na putu u Nemačkoj, nakon čega ide u Španiju. Pored svega, Gradimir je odlučio da mu plati hotel i troškove kako bi on ostao u Španiji dva dana da se odmori i malo obiđe tu zemlju.

Nakon svih iznenađenja, Vitomir se javio i izneo svoju stranu priče - oduševljenje i zahvalnost njegovom poslodavcu, nije skrivao.

- To je bilo veliko iznenađenje za mene, ja samo radim svoj posao i nisam ni očekivao tako nešto. Bio sam prijatno iznenađen, jer celog života radim, a nikada nisam dobio tako nešto. Hvala mu na tome, zaista jedno fenomenalno iznenađenje - kaže Vitomir.

