VERICA IZ TOPOLE POŠLA DA OBIĐE BAŠTU KAD TAMO IZNENAĐENJE?! Otkud to da joj rodi usred oktobra, a sad će nenadano i da se opari!

TOPOLA - Miholjsko leto na ulice je izmamilo veliki broj šetača, a u baštama i voćnjacima nove plodove.

Verica Gajić iz Topole iako je oktobar bere jagode u svom dvorištu i to one odličnog kvaliteta. „Kad se na vreme posade i bude lepa jesen one znaju da rode kao što je sada slučaj. Inače to su prolećne jagode, ali nas je obradovalo ovo prijatno iznenađenje. Proizvodnjom jagoda se bavim duži niz godina i mogu vam reći da sam zadovoljna.

foto: Rina

Jagoda traži ulaganja ali ako imate plodove kada nije velika konkurencija na tržištu možete fino i da zaradite. Imam četiri sorte, albu, asiju, brilu, džoli a sve skupa ima oko 50 ari. Takođe, imamo i nov zasad posađen u avgustu a tu su i stare od prošle godine,“ kaže za Verica Gajić iz sela Zagorica.

Ona naglašava da su jagode koje su sada stigle na rod posađene početkom avgusta. Vremenske prilike koje su pratile vegetativni razvoj ovog voća dovele su do zrenja plodova polovinom oktobra.

Inače, jagoda je poznata kao izuzetno profitabilna voćna vrsta pa se površine pod ovim voćem sve više šire.

Kurir.rs/RINA