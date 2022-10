NOVI UDAR PO DŽEPU SRPSKIH VOZAČA: Poskupeli i mali i veliki servis za automobile, a evo i novih cena!

Ko mora da odradi mali ili veliki servis na svom vozilu, treba da računa da su cene ovih usluga poskupele za oko 15 odsto, saznaje Kurir.

Doskoro je mali servis vozila s delovima koštao od 8.000 do 12.000 dinara, dok je sada od 12.000 do 16.000 dinara. Kad je u pitanju veliki servis vozila s delovima, cena je iznosila od 40.000 do 50.000 dinara, a sada košta od 50.000 do 60.000 dinara.

Čitalac Kurira N. D. neprijatno se iznenadio kad je pozvao svog majstora da zakaže mali servis.

Činjenice Cene malog servisa - mali servis s delovima sada košta od 12.000 do 16.000 dinara - mali servis s delovima ranije je koštao od 8.000 do 12.000 - mali servis bez delova sada iznosi od 5.000 do 8.000 - mali servis bez delova je koštao od 3.000 do 5.000

- Prethodni put kad sam radio mali servis za marku vozila "golf" cena je bila oko 8.000 dinara. Majstor mi je rekao da je ova usluga poskupela i da će me to sada koštati minimum 11.300 dinara. Ovo su neke stvari na kojima čovek jednostavno ne može da uštedi, prosto to mora da se uradi - kazao nam je.

Marko Lacmanović iz jednog prestoničkog auto-servisa potvrdio je za Kurir da je došlo do poskupljenja.

Činjenice Cene velikog servisa - veliki servis s delovima sada košta od 50.000 do 60.000 dinara - veliki servisa s delovima ranije je koštao od 40.000 do 50.000 - veliki servis bez delova sada je od 20.000 do 25.000 - veliki servis bez delova koštao je ranije od 15.000 do 20.000

- Na ovo poskupljenje su se auto-servisi odlučili jer je porasla cena radnog sata majstora. Ta cena je u nekim jačim kućama 80 evra, dok je u slabijim servisima cena radnog sata od 4.000 do 7.000 dinara. Deficit je majstora, mnogo njih odlazi na rad u inostranstvo, gde se sat plaća od 180 do 210 evra. Ostali razlozi za poskupljenje su i to što je sve poskupelo - mašine, njihovo održavanje, oprema, delovi, alat... Dakle, prinuđeni smo na poskupljenje - objašnjava Lacmanović.

Činjenice Šta obuhvata veliki servis - zamena zupčastog kaiša - zamena klinastog kaiša - zamena španera - zamena vodene pumpe - zamena antifriza - zamena rolera

Naglasio je da su ovo trenutne cene, kao i da je vrlo moguće da će doći do novog poskupljenja, s obzirom na to da rastu i cene svega onoga što se koristi prilikom servisa vozila. Mali servis se, podseća, radi jednom godišnje, a veliki servis na 80.000 do 100.000 pređenih kilometara.

- Vozači su iznenađeni zbog poskupljenja, ali ima posla. Mnogi traže mogućnost odloženog plaćanja i plaćanja na rate, biraju najjeftinije delove, biraju one auto-servise koje nude jeftinije usluge. S obzirom na to da je sve poskupelo, i vozači traže način da bar malo uštede - zaključio je Lacmanović.

Činjenice Šta obuhvata mali servis - zamena motornog ulja - zamena svih filtera u automobilu (filter vazduha, filter goriva) - zamena svećica - zamena grejača - zamena tečnosti za kočnice - zamena rashladne tečnosti

