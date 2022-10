NAJBOLJA KUPOVINA! OVO SU TOP 5 AUTOMOBILA U RANGU DO 3.000, 6.000 I 10.000€ Kurir istražuje: Pre nego što platite obratite pažnju

Kurir je istraživao šta je najbolje kupiti prema mišljenju prodavaca, to jest koji automobili imaju odličan odnos dobijenog i uloženog

Kupovina automobila, kako novih tako i polovnih, uvek je zahtevala vreme, istraživanje, raspitivanje... Niko ne želi da se zaleti pa da da novac za nešto zbog čega će se sutra kajati.

Pošto je pri kupovini novih kola uglavnom situacija znatno jasnija jer sami proizvođači nude sijaset informacija, a uz sve to i garanciju, s polovnim je sve znatno teže i komplikovanije.

Kako bismo zainteresovanima dali neke sugestije i eventualno olakšali kupovinu polovnog vozila, Kurir donosi pregled po pet marki automobila u kategoriji do 3.000, 6.000 i 10.000 evra za koje prodavci smatraju da imaju odličan odnos dobijenog i uloženog.

Alen Gleđa iz Bg auto-placa kaže za Kurir da je poslednjih meseci potražnja za polovnjacima ponovo porasla, ali i da su cene vozila, kao i svega ostalog zbog inflacije i ukrajinske krize, poprilično otišle nagore.

TOP PET AUTOMOBILA DO 3.000 EVRA Fijat grande punto, 1.4 benzin i 1.3 dizel, godište od 2005. do 2009.

Mercedes A klasa, 2.0 dizel, godište 2005.

Ford fokus, motor 1.6 dizel, 2004 ili 2005.

Alfa romeo 147, motor 1.9 dizel, 2004. ili 2005. godište

Tojota jaris, 1.3 benzin, 2005. godište TOP PET AUTOMOBILA DO 6.000 EVRA Folksvagen golf 6, motor 1.4 benzin, 2010. ili 2011. godište

Reno klio, 1.2 benzinac, 2013. godište

Opel astra, 1.4 benzin, 2010. godište

Fijat 500, benzinac 1.2 ili 1.3 dizel, od 2010. do 2012. godišta

Mazda 3, 1.6 benzin, godište 2008. ili 2009. TOP PET AUTOMOBILA DO 10.000 EVRA Reno kaptur, 1.2 benzin, 2013 ili 2014. godište

BMW X1, dizel 2.0, godište 2011, pogon 4 x 4

Audi A3, benzin 1.4 ili dizel 2.0, 2011. ili 2012. godište

Golf 7, benzin 1.4, 2013. godište

Nisan džuke, 1.2 benzin, 2013. ili 2014. godište

- Zavisno od marke automobila i njegove nabavke, cene su skočile i od 50 pa čak do 100 odsto. Mnoge marke vozila se i teško nabavljaju, što dodatno utiče na cenu - objašnjava Gleđa.

Mnogi prodavci polovnjaka smatraju i da će biti nastavljen rast cena i da se stabilizacija može očekivati tek 2024. godine.

Mladen Vučićević, prodajni savetnik za auto-moto i nautiku u oglasniku Sasomange, kaže za Kurir da je korona u prethodne dve godine uticala ne samo na privredu u globalu već je u potpunosti poremetila neke ustaljene trendove i praksu u kupovini automobila i novih i polovnih.

foto: Kurir

- Na početku pandemije kupovina novih i polovnih vozila je pala na "istorijski minimum". Prošle godine tržište je počelo da se oporavlja, prodaja je mnogostruko skočila u odnosu na 2020. godinu, ali nije dostiglo nivo iz 2019. Auto-industrija, tačnije mnogi proizvođači novih automobila imaju poteškoća s nabavkom delova za nova kola, proizvodnja novih automobila je u velikom padu, kao i isporuka, što je uzrokovalo i znatno manji broj polovnih vozila na tržištu - rekao je Vučićević.

Navodi da oglasnik Sasomange ima odličnu ponudu vozila, ali i ostalih proizvoda.

MARKE AUTOMOBILA KOJE SU U PONUDI NA OGLASNIKU SASOMANGE Do 3.000 evra Sitroen C3, 1.4 HDI dizel-motor, mali potrošač, ekonomičan i jeftin za održavanje, po rečima vlasnika, očuvan kako spolja tako i unutra. Cena fiksna 1.950 evra

Jugo 55, 1989. godište, benzin ili gas, cena 550 evra

Opel meriva, 1.7 dizel-motor, 2004. godište, manuelna klima, cena 2.399 evra

Fijat bravo 1.9 multidžet, 2007. godište, cena 2.950 evra

Tojota jaris, 2003. godište, dizel, 1.4 d4d, mali potrošač, očuvan, s manuelnom klimom Do 6.000 evra Audi A3, 2008. godište, dizel, prešao 183.000 km, cena 4.999 evra

Folksvagen polo, 1.2 dizel, 2012. godište, porodični auto, redovno servisiran, cena 4.900 evra

Fijat punto, 1.2 benzin, 2011. godište, prešao 131.500 km, cena 3.990 evra

Pežo 308, 1.6 HDI dizel, 2011. godište, prešao 166.000 km, po rečima prodavca, vozilo bez ulaganja, s cenom od 5.495 evra

Sitroen C4 grand pikaso, 2.0 HDI dizel, 2007. godište, cena 3.999 evra Do 10.000 evra Folksvagen pasat 2012. godište, 2.0 tdi dizel, automatska klima, servisna knjiga, rezervni ključ, u dobrom stanju, cena 9.999 evra

Audi A4, limuzina, 2.0 tdi, 105 KW, 143 KS, cena 8.599 evra

Folksvagen tiguan, 2.0 tdi, džip/SUV 4 x 4 pogon, 2009. godište, cena 9.850 evra

Opel korsa 1.3 CDTI dizel, 2016. godište, prešao 159.000 km, cena 9.490 evra

Nisan kaškai +2, 1.5 DCI džip/SUV, servisna knjiga, kuka atestirana, automatska klima, cena 8.150 evra

- Beležimo svakodnevni rast oglasa automobila, kako novih i polovnih, tako i havarisanih vozila, oldtajmera... Najviše se kupuju polovna vozila u cenovnom rangu od 3.000 do 5.000 evra s dizel-motorom do 2.000 kubika. Kod benzinaca su najzastupljeniji agregati čija je zapremina do 1.400 kubika, a kod dizelaša između 1.400 i 2.000 kubika.

Kurir.rs / Aleksandra Kocić

Bonus video:

03:32 OPREZ! OVI AUTOMOBILI U SRBIJI SU NA UDARU LOPOVA! Namerno OVAJ auto deo kradu, a bez njega ne možete proći TEHNIČKI PREGLED