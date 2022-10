SRBI POSLUŠALI, OZBILJNO POČELI DA ŠTEDE STRUJU, A OVO SU POPUSTI: Račun može biti manji za 980, 2.200 dinara pa čak i 12.000

BEOGRAD - Domaćinstva u Srbiji su, prema najnovijim informacijama iz resornog ministarstva, izgleda poslušala savete nadležnih institucija i u prvih 17 dana oktobra smanjila potrošnju energije za 16 odsto u odnosu isti period prošle godine.

Kako je danas gostujući na televiziji istakla ministarka rudarstva i energetike, Zorana Mihajlović, na taj način su građani i privreda uspeli da uštede oko 50 miliona evra.

- Hvala i građanima i privredi na odgovornosti i solidarnosti. Uspeli smo da smanjimo potrošnju za 16 odsto u prvih 17 dana ovog meseca u odnosu na isti period prošle godine i zajedno smo doprineli tome da država izdvoji manje novca za uvoz struje. Jeste lepo vreme i dalje, temperature su visoke, ali ovo je pokazatelj zajedničke solidarnosti i želje da smanjimo potrošnju. Mi smo dali preporuke, nismo nikoga obavezali, već predložili svima kako da uštede, za razliku od mnogih evropskih država u kojima postoje rigorozne kazne ukoliko se prekorači predviđena potrošnja, izjavila je Mihajlovićeva, piše u saopštenju resornog ministarstva.

To znači, da su građani Srbije uspeli da uštede dovoljno energije kako bi ovog meseca ostvarili popuste koje je Vlada Srbije usvojila polovinom septembra.

Podsetimo, umanjenja nisu beznačajna. Prema zaključku Vlade Srbije od 17. septembra, za uštedu u odnosu na isti mesec prošle godine, koja iznosi između 5 i 20 odsto, sleduje popust od 15 odsto. Oni koji uspeju da uštede od 20 do 30 odsto struje, račun će im biti manji za 20 proenata, a za štednju od 30 odsto i više, računi će biti manji

Da ti procenti u dinarima nisu mali potvrđuju i podaci koje je na konkretnim primerima nedavno izneo i Radovan Stanić, izvršni direktor za snabdevanje električnom energijom u EPS-u.

- Ako govorimo o prosečnom računu u zimskom periodu, koji je relevantan za popuste, on je za period od oktobra 2021. do marta 2022. bio na nivou 401 kilovat sat po domaćinstvu. Ako bi domaćinstvo u istom periodu ove godine ostvarilo uštedu od 10 odsto to bi značilo ukupno smanjenje oko 980 dinara.

Oni koji uštede 30 odsto će značajno umanjiti račun, tako da ova ušteda može ići i do 2.200 dinara.

Za one koji imaju veću potrošnju od primera radi 2.000 kilovat-sati, ako bi se smanjila za 10 posto ušteda bi bila na nivou 7.500 dinara ili nekih 28 odsto računa. Ako bi se za 30 posto umanjili kilovati, onda bi im tačun bio manji za 11.000 ili 12.000 dinara, naveo je Stanić za RTS.

