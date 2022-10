100 KVADRATA ZA 1.000 EVRA! Dobar moler naplaćuje papreno a čeka se i po tri meseca! Evo šta kažu Steva i David iz Zemuna

BEOGRAD - Zakazivanje tri meseca unapred prethodnih godina uglavnom je bilo vezivano za pružanje zdravstvenih usluga, a u poslednje vreme toliko vremena je potrebno da biste došli do dobrog molera.

Njih je na tržištu toliko malo da ih je teško i dobiti na telefon, a pogotovo angažovati.

Zašto je to tako i koji su problemi, a koje predrasude sa kojima se moleri svakodnevno susreću, u razgovoru za sajt Poslovi.infostud govore dvojica Zemunaca, Steva i David, koji se više decenija bave ovim poslom.

Steva Petrović naglašava da ljudi gotovo nisu ni svesni koliko je zanat kojim se on bavi zahtevan i težak. Takođe tvrdi i da je velika zabluda kako svako može „da pređe dve ruke po zidu“.

Početna dnevnica 2.000 dinara

Isti sagovornik objašnjava da za pravi moleraj treba imati „kilometre pređene četkom“, a da je za „završetak nižih razreda osnovne škole“ ovog zanata potrebno do tri meseca.

“Da ne ulazimo u neke finese , ali ljudi često ne znaju da drugačije četke i valjci idu na različite vrste podloga. Recimo, događa nam se da na gradilištima, u privatnim stanovima ili poslovnim objektima , imamo molere koji su došli na plaćenu praksu, a stav im je kao da znaju sve. Oni se posle dva dana svima nama izvinjavaju, jer shvate da je posao mnogo teži nego što su mislili. Osnovne stvari, ali baš one bazične, mogu da se savladaju za dva i po do tri meseca intenzivnog rada, dok im je ta početna plata oko 2.000 dinara. I da, za nju moraju i nama majstorima da kupe doručak. Mi plaćamo, ali oni idu po njega”, tvrdi on.

Ali, kako kaže David, jedan od problema moleraja i jeste taj što je poput rokenrola „pa ga svako svira“ zbog čega je danas teško naći pravog majstora.

“Nekada, pre deceniju i po, pa i više od toga, sedeo sam kod kuće, čovek me pozove i ja odem da krečim. Danas im zakazujem kao da radim magnetnu rezonancu, tri meseca unapred. Jer jednostavno, toliko je malo kvalitetnih molera na tržištu da je obim posla ogroman. Zato se i uklapamo, uzmemo dva klijenta koji su u blizini, pa dok se jednom suši ono što smo uradili, mi odemo kod drugog i obrnuto. Moramo tako. Evo, bacite samo pogled na oglase po banderama. Sve je više ponuda za odlazak u inostranstvo, gde su plate 3-4 puta veće nego ovde”, ističe David.

Sagovornici sajta ističu da je krečenje stana od 100 kvadrata u proseku potrebno oko 1.000 evra, sve zajedno sa materijalom i „rukama majstora“, čija je cena od jednog do dva evra po metru kvadratnom.

Kurir.rs/Infostud blog