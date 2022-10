BOBA 220 KVADRATA KUĆE, ZA MNOGE NAJLEPŠE U SRBIJI, PRODAJE ZA 150.000€: Ili stan u zamenu! Iznova gledaju kako je unutra sredio

BEOGRAD/KRUŠEVAC - Oglas jednog Bobe izazvao je pravu lavinu komentara na grupama koje se na društvenoj mreži Fejsbuk bave objavljivanjem privatnih oglasa za kupoprodaju nekretnina, gde se uglavnom nude stanovi i kuće do tridesetak hiljada evra, a potražuju čak i one do 4.000 evra.

Međutim, kuća koju je Boba fotografisao za prodaju po svemu odskače od ostatka ponude. Reč je o luks kući od 220 kvadrata po ceni od 150.000 evra za koju su mnogi komentatori na FB napisali da lepšu u životu nisu videli.

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Deo "komentatora" je napisao da je kuća lepa ali da je promašio grupu pošto je u Jeftinim nekretninama oglasio kuću od 150.000 evra?!

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Međutim i pored te za mnoge nedostižne kupoprodajne cene većina je uživala razgledajući fotografije i komentarišući kako je i unutra lepo sredio.

1 / 4 Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Stan za 650 evra po kvadratu

Oni sa plićim džepom koji bi da se skuće razgledali su stan koji vlasnik nudi za 650 evra po kvadratu...

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

... a koji se nalazi u Smederevskoj Palanci. Evo kako izgleda unutra...

foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Kurir.rs/Facebook