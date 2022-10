Najveća internet kompanija u Srbiji menja ime u Inspira grupa

Najveća domaća internet kompanija Infostud grupa posle 22 godine poslovanja menja ime u Inspira grupa. Istovremeno njihov prvi i najveći biznis Poslovi Infostud, koji je lider u oblasti zapošljavanja u Srbiji, zadržava ime Infostud - centar za zapošljavanje i razvoj karijere.

Ova promena označava novu fazu rasta kompanije i biznisa pod njenom kapom, a istovremeno je i odgovor na percepciju dela javnosti koja već nekoliko godina unazad sajt za zapošljavanje poslovi.infostud.com prepoznaje kao Infostud, iako je Infostud grupa zapravo krovna kompanija koja osim ovog sajta okuplja i druge uspešne digitalne biznise.

foto: Promo

Inspira grupa će se zato usmeriti na izgradnju novog krovnog brenda i razvoj svojih šest biznisa. Tako osim Centra za zapošljavanje Infostud, ova grupacija razvija i najveće sajtove iz auto industrije, nekretnina, e-trgovine i osiguranja. Zapošljava preko 300 ljudi u Subotici i Beogradu, a sajtove u okviru Inspira grupe dnevno poseti više od 400.000 ljudi.

„Tokom godina potvrdili smo poziciju digitalnog životnog saputnika svojih korisnika, jer im pomažemo prilikom rešavanja važnih životnih pitanja - obrazovanja, pronalaženja posla, kupovine nekretnine, vozila ili osiguranja. To nije mala odgovornost, a novi identitet, na početku treće dekade našeg poslovanja, podstaknuće nas da budemo još bolji u razvoju novih usluga“, rekao je Branimir Gajić, jedan od osnivača i direktor Inspira grupe.

"Naš prvi i najveći biznis pod imenom Infostud nastavlja poslovanje kao grupacija biznisa za zapošljavanje, a Inspira grupa će kao centrala svim biznisima nastaviti da pruža sistemsku podršku i fleksibilnost u radu. U načinu poslovanja ostajemo inovativni uz praćenje tržišnih i tehnoloških trendova pomažući biznisima u razvoju novih usluga za korisnike,“ zaključio je Branimir Gajić.

Ime menja i dosadašnji Infostud hub, coworking prostor i edukativni centar koji je ova kompanija pokrenula u Subotici. On će pod imenom Inspira hub nastaviti svoju delatnost koja pored coworking-a podrazumeva razvoj preduzetništva, mentorstva, lični razvoj u IT industriji i druge delatnosti korisne za zajednicu.

Inspira grupa će kroz članstvo u organizaciji Inicijativa Digitalna Srbija, i drugim udruženjima, nastaviti da daje aktivnu podršku nacionalnim društveno odgovornim projektima, a na lokalnom nivou pokretač je i nekih novih. Poslednji primer je osnivanje organizacije IT Subotica 2030 koja povezuje subotičke IT kompanije i obrazovne ustanove sa ciljem da Subotica postane regionalni IT centar.

foto: Promo

