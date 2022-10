"KRIZA JE TEK POČELA"! Profesor ekonomije: ČUVAJTE NOVAC! Objasnio ko kupuje stanove u Beogradu, a ŽENAMA PORUČIO: Ovo NE kupujte!

Da li inflacija jede novac, i dinare i evre. Da li čuvati keš, ili ulagati. Slamarica, ili rizik...

Ovo su dileme koje muče građane Srbije, naročito one koji imaju "štek", a ne znaju šta dalje. Ekonomska kriza nekoliko godina dostiže globalne razmere. Procene su da svet čekaju teška vremena, a argumenti da se nalazimo u eri visoke inflacije i najveće energetske neizvesnosti ikada koja će nesumnjivo pogoditi i građane i privredu.

Ekspert za ekonomiju i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ljubodrag Savić, osvrnuo se na trenutnu krizu pa uporedio situaciju u Nemačkoj i u Srbiji, posebno ističući da je aktuelna ekonomska kriza tek počela, da će trajati i da postoji opasnost od eskalacije iste.

foto: Shutterstock

- Neko će mi možda zameriti, ali držimo se bolje od nekih zemalja koje su mnogo razvijenije od nas. Mi smo jedna relativno nerazvijena zemlja koja je u poslednjih 30 do 40 godina prošla kroz svašta i navikli smo da trpimo, da štedimo, da nemamo. U odnosu na nas, jedna Nemačka je te četiri decenije živela u dobrom redu. Znalo se ko šta radi, standard ljudi bio je vrlo visok, globalizacija je davala vrlo dobre rezultate (visoke plate, visok standard, letovanja, zimovanja, avio-prevoz). Sada se sve to promenilo. Nije dramatičnije nego kod nas ali oni su navikli da žive u uređenoj zemlji u kojoj sve funkcioniše, kazao je dr Savić i dodao:

- Oni ne mogu da razumeju šta im se dešava. Da nema gasa, da moraju da štede, da se ne kupaju svaki dan, da nema mleka, hleba, da cene svaki dan skaču pet, deset ili 15 procenata. Ubija ih saznanje da ovo nije kraj. Ovo je kriza koja je počela i još uvek nije 'dotakla dno'. Ova kriza će trajati. Najgore je što može doći do šire eskalacije, do rata koji će obuhvatiti veći broj zemalja.

Objasnio je profesor i šta se dešava sa tržištem nekretnina i u šta Srbi tradicionalno ulažu novac. Takođe je istakao da sa kupovinom stanova više nije "bezbedno"...

"Stanove ne kupuju samo Srbi već i ljudi iz okruženja, a trenutno imamo i Ruse i Ukrajince. Kod Srba tradicionalno imamo dve alternative - ili da kupuješ zlato ili da kupiš stan. Sa stanovima nisi obezbeđen, jer je cena stanova sada previsoka, a kada se cene dovedu u normalu - ozbiljno će pasti. To će se desiti kada prođe ekonomska kriza, to može da traju još godinu ili dve. Biće sve manje tražnje i manji broj ljudi će kupovati. U ekonomiji ne može ništa samo da raste, mora da počne i da pada. Bogati su oni koji razumeju kada treba kupovati, kada treba stati, a kada prodati. To je najteže pitanje. Ljudi su kupovali stanove u Beogradu na vodi kada je kvadrat bio 2.000 evra, a sada je ta cena 6.000 ili 7.000 evra. Velika je razlika u ceni, a sada je i rentiranje izuzetno profitabilno", naglasio je Savić.

Profesor Savić kazao je da ko ima novca, može i da ga troši, naročito kada je reč o luskuznoj robi pa posavetovao žene da jednu stvar ne kupuju.

foto: Zorana Jevtić

- Alkohol, benzin i cigarete su uvek bili tretirani kao luksuzna roba. Najveći su porezi oduvek na te kategorije proizvoda i to je logično. Moj savet je da ko ima pare - neka čuva 'bele pare za crne dane'. Nije vreme za investicije, jer vam niko ne može garantovati da ćete za dve godine imati posao. Dugoročno posmatrano najstabilniji je švajcarski franak. Žene - ne kupujte minđuše ili zlatni lanac, jer kada odete u zlataru, prepoloviće vam cenu. Monetarno zlato u polugama je vredno, menja cenu ali ne propada. Dobar izbor su i nekretnine ili zemlja", savet je profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

"Inflacija nagriza Nemačku"

Inflacija sve više nagriza kupovnu moć nemačkih građana, sada čak i onih iz srednje klase. Vidljivo je to i po sve praznijoj potrošačkoj korpi i po odabiru proizvoda koje ljudi u nju stavljaju, pokazalo je istraživanje objavljeno u utorak. U studiji Nemačke udruženja štedionica (DSGV) 57 posto ispitanika izjavilo je da su smanjili svoju potrošnju u prethodnih 12 meseci. Godinu ranije to je moralo učiniti njih 42 posto.

Strah od inflacije, koja je u Nemačkoj u septembru porasla na 10 posto prvi put u poslednjih sedamdeset godina, sada je zaživeo. Oko 90 posto ispitanika reklo je da ih brine inflacija, rekao je predsednik DSVG-a Helmut Schleweis (Schleweis).

Stanovništvo nerado troši novac: manje je spremno kupovati nego ikad u poslednjih 16 godina, a gotovo polovina, 46 posto, namerava dodatno da smanji ionako ograničene izdatke. Godinu dana ranije na to se spremalo 26 posto ispitanika.

Šta je inflacija?

Teoretski rečeno inflacija predstavlja rast opšteg nivoa cena. Termin inflacija znači nadimanje ili naduvavanje. Možemo je podeliti u 3 kategorije: umerena inflacija, galopirajuća inflacija, hiperinflacija.

Šta je recesija?

- To je kriza koja je u fazi da se pretvori u krizu ogromnih razmera ukoliko potraje. Svet se već više od 2 godine bori sa krizom, počelo je sa pandemijom korona virusa i nastavilo sa ratom u Ukrajini. Kada posmatramo globalno, svet se trenutno nalazi u drugom poluvremenu krize, kojoj se uskoro ne vidi kraj, kaže nam Savić.

Govoreći o trenutnoj situaciji naš sagovornik nije optimista.

- Trenutna situacija u svetu je loša, samim tim što cene idu u nebo, ima nestašice hrane svuda, a kraj se ne nazire - rekao je Savić nedavno i dodao da Srbija nije izolovano ostrvo kao što nisu ni druge zemlje i da posledice krize svi dele.

(Kurir.rs / Mondo)