DRLUPA NA METI INVESTITORA: Cena njiva u selu nadomak Beograda skočila skoro 20 puta! SVI HOĆE KUĆU BLIZU VILE ĐOKOVIĆA

Ovakvu ofanzivu Kosmaj ne pamti još od Kolubarske bitke.

Na ovoj beogradskoj planini u jeku je neodbranjiv juriš investitora na zemljište, jedno za drugim na Kosmaju niču luksuzna zatvorena naselja, a interesovanje za ovakve građevinske poduhvate, koji su novina u Srbiji, ne jenjava, a trenutno se grade još dva.

Upućeni kažu da na planini koja pripada beogradskoj opštini Sopot ima sve manje raspoloživog građevinskog zemljišta zbog čega su cene otišle u nebesa.

Prema rečima Nade Lukić, vlasnice jedne sopotske agencije za nekretnine, cene ara su od 2.000 do 4.000 evra na najtraženijim kosmajskim lokacijama poput Rogače. - Potražnja investitora za zemljištem je ogromna i traže najmanje hektar pa naviše. Ali problem je što ga je sve manje, naročito u Rogači, koju je popularizovao Novak Đoković kada je tamo kupio vilu, kao i u Nemenikućama. A svi bi hteli zemlju sa pogledom i zato se sada otkrivaju neke nove lokacije - kaže Lukićeva za eKapiju.

Dodaje da će sledeća najpopularnija lokacija na Kosmaju za gradnju biti selo Drlupa. - Drlupa je staro selo koje se nalazi na uzvišenju i ima dobar pogled na ceo Kosmaj pa su investitori bacili oko na njega i ono se već proširuje - otkriva sagovornica eKapije.

Šta je razlog tolikog interesovanja baš za Kosmaj? - Kosmaj je i ranije bio poznato vikend naselje sa divnom prirodom i čistim vazduhom jer ovde nema industrije. Putna mreža je odlična, Sopot je udaljen svega pedesetak kilometara od Beograda, a veze su brojne, tu je auto-put, stari kragujevački put, Ibarska magistrala preko Barajeva. Osim toga je i infrastrukturno dobro pokriven. Ima čak i privatnu školu. Sve su to razlozi da ljudi koji imaju novca, a hoće da se "izvuku" iz Beograda odaberu baš Kosmaj i to su investitori prepoznali - smatra Lukić i ocenjuje da je cena dostigla svoj maksimum.

Navodi da je interesovanje investitora za Kosmaj počelo sa koronom. - Prvo je krenula povećana potražnja fizičkih lica za vikendice, a nekoliko meseci kasnije su se pojavili i investitori. Ranije se uopšte nisu interesovali za ovaj kraj tako da mogu da kažem da se njihova tražnja od tada povećala za 100 odsno - kaže Lukićeva.

Iznosi i neverovatan podatak da je pre navale investitora ar na Kosmaju koštao od 250 do 300 evra. To ipak i ne treba da čudi ako se uzme u obzir podatak Republičkog geodetskog zavoda da je u 2021. Sopot zabeležio čak 628 kupoprodaja građevinskog zemljišta, što ga čini jednom od opština sa najvećim prometom ove vrste nepokretnosti u Srbiji. Podaci RGZ-a pokazuju i da se cena najskupljeg prodatog ara više nego utrostručila od 2019. godine i to sa 949 na 3.200 evra u ovoj godini.

(Kurir.rs/E-kapija)