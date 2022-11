AKO SADA UPLATITE LETOVANJE KOŠTAĆE VAS DO 40 ODSTO JEFTINIJE: Agencije počele da prodaju aranžmane, ali ovo su RIZICI!

Turističke agencije su već počele da prodaju aranžmane za sledeće leto, a ponude se uglavnom odnose na letovališta u Grčkoj. Iako se može učiniti da je za planiranje sledećeg odmora prerano, ovaj trend, koji je inače uobičajen u zapadnoevropskim zemljama, stigao je i kod nas.

Uz malo rizika, aranžmani mogu da se kupe i do 40 odsto jeftinije nego što koštaju u sezoni, i to u boljim hotelima. Prednost ovih ranih aranžmana je u tome što putnici biraju uslove, prevoz, pa čak i mesto u autobusu ili avionu, vilu, sobu, apartman, pogled, vrstu kreveta.

Sa druge strane, moraju da snose i rizik uplate, jer ipak je reč o dugačkom periodu do realizacije i mnogo nepredvidivih situacija može da se desi, zbog čega putnik može da bude sprečen da ide na more.

foto: Shutterstock

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da nije neuobičajeno to što je već počela prodaja turističkih aranžmana za sledeće leto jer se to već dešavalo ranijih godina.

- Taj trend se već odomaćio i kod nas, na uređenim tržištima se najbolje ponude dobijaju upravo u ovo vreme do Nove godine, jer je to prilika za hotelijere da generišu novac za organizovanje sledeće sezone. Međutim, u ovim slučajevima bi trebalo voditi računa o uslovima otkaza putovanja jer su restrikcije najčešće vrlo striktne - recimo da putovanje ne može da se otkaže ili da novac ne može da se vrati u celosti (ako suma nije u celosti uplaćena) - kaže Seničić.

foto: Kurir televizija

On objašnjava da bi trebalo da se zbog toga putnici obavezno prethodno dobro upoznaju sa uslovima ove ponude, a onda i da uplate osiguranje od otkaza aranžmana. Ovakve ponude su, kaže naš sagovornik, legitimne, jer nose velike popuste, ali bi samo trebalo biti oprezan i upoznati se sa svim detaljima.

- Putnici se na ovaj način motivišu popustima kako bi vlasnici što pre dobili novac za pripremu sledeće sezone, većina čak i garantuje cenu ukoliko se iznos uplati u celini. To je vrlo važno, s obzirom na sve okolnosti i činjenicu da se cene menjaju.

Oni, dakle, putnicima garantuju da će letovati po toj sniženoj ceni u najboljim hotelima, ali za one koji imaju malu decu ili stare roditelje to jeste rizik ukoliko se nisu obezbedili uplatom osiguranja od otkaza putovanja - kaže on.

Ovo osiguranje, u zavisnosti od osiguravajuće kuće, košta između dva i tri odsto vrednosti aranžmana, ali je u slučaju otkaza putnik obezbeđen sa oko 80 do 90 odsto vraćenog novca. U slučaju da imaju osiguranje, sve probleme rešavaju sa osiguravajućom kućom, a ne turističkom agencijom.

Naravno važan je i izbor osiguravajuće kuće, pa je bitno da se prethodno dobro informišu i upoznaju sa uslovima. Domaće agencije se prilagođavaju uslovima koje diktira tržište.

Seničić kaže da je ranijih godina sajam turizma bio organizovan u aprilu, da bi onda shvatili da je to poprilično kasno, jer se aranžmani uplaćuju ranije, pa je sajam pomeren na februar.

Sada im se, dodaje, čini da je i to kasno i da bi u stvari sajamske ponude trebalo da se izbacuju ranije, kao što je slučaj u nekim razvijenim zemljama, gde već 1. oktobra agencije imaju odštampane brošure za sledeću sezonu.

Na pitanje kako im se čini sezona za nama i šta možemo očekivati na tržištu u budućnosti, naš sagovornik kaže da su ove godine svi želeli da putuju, ali da mnogi iz ekonomskih razloga to nisu učinili. I ukoliko ne bude nekih velikih pomeranja, nadaju se da bi sledeće godine i cene trebalo da se stabilizuju, te da još više ljudi sebi priušti odmor.

Domaće turističke agencije osim ranih ponuda nude i aranžmane po sniženim cenama i nekoliko dana pred početak putovanja. U oba slučaja se nude popusti, ali je razlika u uslovima za putnika. „Frst minut” aranžmani izlaze mnogo ranije u odnosu na datum početka aranžmana, dok „last minut” označava period koji traje svega nekoliko dana pre samog putovanja.

foto: Shutterstock

I jedna i druga ponuda uvek ima velike popuste i do 40 odsto cene aranžmana, a ovi raniji oko 20 odsto. Prednosti ranijih uplata za aranžmane koji se prodaju do šest meseci pre početka sezone smo objasnili, a kada je reč o uslovima plaćanja i to je pogodnost jer postoji mogućnost i odložene uplate, mada je najsigurnija ona u celosti.

Kada je reč o aranžmanima koji se kupuju nekoliko dana pred polazak na put, oni jesu jeftiniji, ali njihova mana je to što plaćate odmah i krećete brzo na odmor, ne znate detalje smeštaja, dobijate mesta koja nisu popunjena, što može da utiče na kvalitet putovanja.

