SJAJNE VESTI! Vučić objavio da poslednje dve godine Srbija ima najbrži rast ekonomije u celoj Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnjeg obraćanja izneo je lepe vesti o povećanju plata i penzija, a sada se oglasio na Instagramu o ekonomskoj situaciji u zemlji.

Predsednik je naveo da Srbija beleži najbrži rast ekonomije u Evropi poslednje dve godine, a u regionu poslednjih 10 godina.

On je naveo i da je Srbija imala 3,46 milijardi evra stranih investicija u periodu od januara do novembra 2022. godine. U objavi se navodi da je to za 7,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ranije danas je objavio da "deset godina imamo najbrži rast ekonomije u regionu, poslednje dve godine najbrži rast ekonomije u celoj Evropi. U prvih deset meseci nivo stranih investicija je bio 3.462.000.000 miliona evra, što je za 7,3 odsto više u prvih deset meseci nego prošle godine to je rezultat nečega što smo od ranije uspešno završili".

Kurir.rs