PRODAVNICE VEĆ POPUNILE RAFOVE: Jelke koštaju i do 31.500 dinara, evo šta je sve poskupelo od novogodišnjih ukrasa!

Iako su do Nove godine ostala nepuna dva meseca, rafovi u mnogim prodavnicama već su ispunjeni bogatom ponudom novogodišnjih ukrasa, raznih prigodnih dodataka za najluđu noć i, naravno, jelki, koje se mogu pazariti za 250 dinara, ali i za 31.500!

Obišli smo nekoliko kineskih prodavnica koje su se već opremile, kao i pojedine trgovinske lance. Gotovo svuda došlo je do poskupljenja. Najskuplje veštačke jelke su one od 210 i 240 cm i njihove cene idu od 3.000 pa naviše.

foto: Stock

Najskuplje su jelke u različitim bojama, a to je nešto što se nedavno pojavilo kod nas. Kad je reč o ukrasnim kuglama, one se prodaju u paketima od šest, osam, deset, dvanaest pa čak i po 30 komada, a cene se kreću od 150 dinara do 800 dinara.

Brojke 300 dinara košta sneg u spreju 1.200 dinara košta novogodišnji jastuk

U ponudi su i raznorazne lampice, a njihove cene kreću se u zavisnosti od kvaliteta, boje, dužine - od 300 dinara do 6.500 dinara. Mašnice za jelke koštaju od 200 do 600 dinara, trake za ukrašavanje jelke kreću se od 100 do 500 dinara, okrugli ukras za vrata od 500 do 2.000 dinara. Ukrasni vrh za jelku košta od 200 do 1.500 dinara.

Lampice Neke koštaju i 6.500 dinara Sijalice za jelku, ali i za dekorisanje prostora koštaju od 300 do 6.500 dinara. Njihova cena zavisi od kvaliteta, dužine, ali i oblika. One najobičnije se mogu pazariti za 300 dinara, dok se cena onih boljih - u obliku zvezdica, irvasa, pahulja, kreće od 1.000 pa i do 6.500 dinara. Prodavci u ponudi imaju i raznovrsne LED zavese, a koštaju od 1.200 do 3.000 dinara.

Ono što je novitet ove godine jeste ukras poštansko sanduče. Kad su u pitanju ukrasna svetleća drvca, njihova cena je od 1.000 do 3.000 dinara. Novogodišnje kugle koje u sebi imaju Sneška Belića ili Deda Mraza koštaju i do 4.000 dinara. Dekoracija Krcko Oraščić se kreće od 1.000 do 3.700 dinara, dok je cena onog od 110 cm čak 15.000 dinara.

Traže se Hit jelke u bojama Ponuda novogodišnjih jelki je raznovrsna i one se mogu pazariti za 250 dinara, ali i za 31.500. U ponudi prodavnice imaju jelke različitih dužina, pa su one od 60 cm najjeftinije i koštaju od 250 do 900 dinara. Najviše se prodaju one od 150 cm, a njihove cene se kreću od 1.000 do 11.800 dinara. Najskuplje su one od 210 i 240 cm, a cene su od 3.000 do 31.500 dinara. Hit ove sezone su jelke u različitim bojama, a njihova cena se kreće od 11.500 do 17.500 dinara.

Dekoracija Deda Mraza je takođe raznovrsna, kao i cene, pa se tako oni mogu naći i za 2.400 dinara, ali i za nešto više od 11.000 dinara.

foto: Shutterstock

Razni ukrasi Irvas za 25.000 dinara Ponuda novogodišnjih stonih i podnih ukrasa iz godine u godinu je bogatija, oni se mogu pazariti od 150 dinara. Novogodišnje kugle koje u sebi imaju Sneška Belića ili Deda Mraza koštaju i do 4.000 dinara. Dekoracija Krcko Oraščić se kreće od 1.000 do 15.000 dinara. U ponudi ima i raznovrsnih irvasa, a cene takođe zavise od veličine, oni se mogu pazariti za 800 dinara, ali i za 25.000 dinara. Ukrasi Sneško Belić koštaju od 1.000 do 6.000 dinara. Ukrasi Deda Mraza koštaju od 2.400 do 11.000 dinara, ali i više.

- Primećujem da je sve poskupelo u odnosu na prethodnu godinu, ali ja imam unuke i volim da im sve lepo ukrasim i okitim. Ipak je to za njih veliki doživljaj. Kad trošim za njihov užitak, onda ne žalim pare. Svašta sam pokupovala, potrošila sam dosta novca, sigurno 10.000 dinara - ispričala nam je žena koju smo zatekli u jednoj kineskoj robnoj kući.

Kugle i na komad Paket od 30 kugli 800 dinara Ono što se zasigurno najviše kupuje jesu kugle koje krase novogodišnju jelku. One se mogu kupiti u pakovanjima od šest, osam, deset, dvanaest, a čak i 30 komada. Njihove cene se kreću od 150 dinara do 800 dinara. Pakovanje od 30 komada kugli nemaju svi u ponudi, a najviše se prodaje pakovanje od 10 komada. Neki trgovci u ponudi imaju i kugle na komad, a njihova cena je od 50 do 250 dinara.

Jedna od radnica nam je rekla da se očekivalo da će poskupeti novogodišnja dekoracija, ali da su veoma zadovoljni prvim talasom kupovine.

Novitet Ukras poštansko sanduče Ono što je novitet ove godine jeste ukras poštansko sanduče. Ono je zasigurno namenjeno roditeljima s malom decom, koja će pisati pismo Deda Mrazu i ostaviti ga u tom sandučetu. Oni roditelji koji svojim klincima žele da prirede kompletan doživljaj i upotpune ugođaj Nove godine za ovaj novitet moraće da izdvoje i do 7.000 dinara. Ukras poštnsko sanduče izgleda kao pravo sanduče, a podseća na one iz stranih filmova.

Jelke Najjeftinije varijante Dužina cena 60 cm 250 dinara 90 cm 350 120 cm 800 150 cm 1.000 180 cm 1.600 210 cm 3.000 240 cm 4.200 foto: Profimedia Jelke Najskuplje varijante 120 cm 8.000 dinara 150 cm 11.800 180 cm 16.000 210 cm 22.500 240 cm 31.500

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

01:00 PRAZNIČNA ČAROLIJA U RADNJAMA