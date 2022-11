VAŽNA STAVKA STIŽE NAM NA RAČUNE ZA STRUJU! Đedović: Građani da obrate pažnju, mnogima će stići umanjeni iznosi

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović pozvala je danas građane da na svojim oktobarskim računima obrate pažnju na popust za uštede u potrošnji električne energije.

“Domaćinstva koja smanje potrošnju električne energije za pet do 20 odsto u poređenju sa istim mesecom prošle godine ostvaruju pravo na popust od 15 odsto. Za uštedu električne energije za 20 do 30 odsto umanjenje će iznositi 20 odsto, a za uštedu veću od 30 odsto obračunavaće se 30 odsto popusta “, podseća Đedović.

Popust je iskazan u okviru stavke 6 – popust za racionalnu potrošnju elektične energije. Obračunava se na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16. septembra, kojim se preporučuje „Elektroprivredi Srbije“ da domaćinstvima koja smanje potrošnju električne energije odobri u periodu od 1. oktobra 2022. do 31. marta 2023. godine.

Ministarka Đedović je još jednom apelovala na građane i privredu da se ponašaju odgovorno u ovim teškim vremenima.

Koliki su popusti

Ako se uzme prosečni račun u zimskom periodu, koji je relevantan za popuste, on je za period od oktobra 2021. do marta 2022. bio na nivou 401 kilovat sat po domaćinstvu. Ako bi domaćinstvo u istom periodu ove godine ostvarilo uštedu od 10 odsto to bi značilo ukupno smanjenje oko 980 dinara.

Oni koji uštede 30 odsto će značajno umanjiti račun, tako da ova ušteda može ići i do 2.200 dinara. Za one koji imaju veću potrošnju od, primera radi, 2.000 kilovat-sati, ako bi se smanjila za 10 odsto ušteda bi bila na nivou 7.500 dinara ili nekih 28 odsto računa. Ako bi se za 30 odsto umanjili kilovati, onda bi im tačun bio manji za 11.000 ili 12.000 dinara.