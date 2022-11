OVAKO NEŠTO NA ISTOKU SRBIJE NIJE ZABELEŽENO: U ovom gradu cene stanova duplirane, kvadrat ide do 2.000 €, plane sve što se ponudi

Indeks cena stanova Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) pokazao je da je najdinamičniji rast cena kvadrata u poslednja tri kvartala zabeležen u regionu južne i istočne Srbije, a u trećem tromesečju 2022. čak 15,94 odsto u odnosu na početak godine, dok je starogradnja poskupela 18,84 odsto.

Iza takvog trenda stoje kretanja na tržištu nekretnina jednog grada - Bora.

foto: Printscreen

Vlasnik jedne borske agencije za nekretnine Zoran Janković za Biznis.rs kaže da su cene kvadrata u poslednje tri godine duplirane, dok su kirije porasle i do tri puta.

Da u Boru postoji snažna tražnja za nekretninama pokazuje i kretanje cena kvadrata koje beleži RGZ.

Po prvi put je dvocifreno poskupljenje zabeleženo krajem 2021. godine, i to za 11,4 odsto, da bi u prvom tromesečju ove godine cene porasle 13,91 odsto. U drugom kvartalu je skok bio 15,66 odsto, da bi poslednji podaci pokazali rast od 15,94 odsto, koji "vuče“ starogradnja.

Zoran Janković, koji se 38 godina bavi nekretninama, ono što se dešava na tržištu stanova u tom gradu naziva nezabeleženim, ali i sticajem specifičnih okolnosti.

Sve je, kaže, počelo kada je kineski "Ziđin" (Sebia Zijin Copper) u roku od godinu i po dana zaposlio oko 1.500 mladih radnika sa prosečnom platom od oko 100.000 dinara.

foto: I. Mitrović/Srbija Ziđin Koper

- To je potpuno promenilo tržište nekretnina u Boru, pa je u poslednje tri godine prosečna cena kvadrata duplirana i trenutno iznosi 1.000 evra. Kupci, i to kreditni, su upravo novozaposleni radnici u borskom rudniku. Cene zakupa su se u istom periodu utrostručile, a namešteni stanovi se najčešće izdaju za 150 do 200 evra - rekao je Janković za Biznis.rs i naglasio da te cene važe za starogradnju, jer novogradnje - nema.

- Treba imati u vidu da je Bor jedini grad u Srbiji u kome ništa nije građeno duže od 30 godina. Razlog leži u tome što je svojevremeno bio najizgrađeniji grad kada je reč o višespratnicama u bivšoj Jugoslaviji, pa se može reći da je došlo do hiperprodukcije. Zato su stanovi dugo bili jeftini, a posebno pre dvadesetak godina, kada je Rudarsko-topioničarski basen stao sa radom, a mnogi uz socijalni program napustili rudnik, pa i sam grad. Ostali su kvalitetni stanovi u zgradama koje izgledom i kvalitetom odgovaraju novobeogradskim, koje nije imao ko da kupi - kaže Janković.

On, međutim, naglašava da se situacija menja kada je reč o novogradnji u Boru.

- Ima zainteresovanih domaćih i stranih građevinskih kompanija, a lokalna samouprava već radi na urbanističkoj dokumentaciji, kako bi mogle da se grade nove višespratnice - rekao je Janković.

Inače, prema informacijama sa jednog od sajtova za oglašavanje nekretnina, najvišu cenu po kvadratu u Boru ima trosoban stan od 75 kvadrata, renoviran i na traženoj lokaciji, koji se prodaje za 150.000 evra, odnosno za 2.000 evra po kvadratu. Još dva stana su u ponudi za više od 1.500 evra, dok se ostali prodaju za 650 do 850 evra po kvadratu.

Kurir.rs/Biznis.rs